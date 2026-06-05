ВАЩУК: «Костюк идет по пути, который выбрало Динамо»
Легенда Динамо – о результатах сезона
Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук оценил выступления киевлян в прошлом сезоне.
В чемпионате Украины «бело-синие» заняли четвертое место, но выиграли Кубок Украины.
«Команда молодая, и Игорь Костюк всех знает. Я считаю, что он поддержал тот путь, который выбрал клуб. Команда омолаживается и с приходом ветеранов она движется вперед. Да, место не динамовское. Но сегодня есть реалии того, что у нас война и у нас не все так хорошо», – сказал Ващук.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что клуб продолжит делать ставку на собственных воспитанников и молодых украинских футболистов. Менять вектор развития «бело-синие» не собираются.
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