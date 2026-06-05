Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАЩУК: «Костюк идет по пути, который выбрало Динамо»
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 19:46 | Обновлено 05 июня 2026, 20:04
432
0

ВАЩУК: «Костюк идет по пути, который выбрало Динамо»

Легенда Динамо – о результатах сезона

05 июня 2026, 19:46 | Обновлено 05 июня 2026, 20:04
432
0
ВАЩУК: «Костюк идет по пути, который выбрало Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ващук
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук оценил выступления киевлян в прошлом сезоне.

В чемпионате Украины «бело-синие» заняли четвертое место, но выиграли Кубок Украины.

«Команда молодая, и Игорь Костюк всех знает. Я считаю, что он поддержал тот путь, который выбрал клуб. Команда омолаживается и с приходом ветеранов она движется вперед. Да, место не динамовское. Но сегодня есть реалии того, что у нас война и у нас не все так хорошо», – сказал Ващук.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что клуб продолжит делать ставку на собственных воспитанников и молодых украинских футболистов. Менять вектор развития «бело-синие» не собираются.

По теме:
Полесье приняло решение относительно будущего Бущана и Гуцуляка
Подвела реализация. Кудровка сыграла вничью с Агробизнесом
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Владислав Ващук Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто покажет товарищеский матч сборных Дании и Украины
Футбол | 05 июня 2026, 16:51 2
Стало известно, кто покажет товарищеский матч сборных Дании и Украины
Стало известно, кто покажет товарищеский матч сборных Дании и Украины

Поединок будет доступен бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 и кабельных сетях

Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Футбол | 05 июня 2026, 09:16 27
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой

Украинец подписал четырехлетний контракт с «Трабзонспором»

«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
Бокс | 05.06.2026, 04:44
«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
Теннис | 05.06.2026, 12:11
Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Футбол | 05.06.2026, 08:25
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
05.06.2026, 07:07 14
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
04.06.2026, 00:08 11
Футбол
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
03.06.2026, 19:57 4
Другие виды
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
03.06.2026, 21:51 2
Футбол
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
04.06.2026, 14:30 48
Теннис
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 152
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем