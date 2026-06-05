ВАЩУК: «Костюк идет по пути, который выбрало Динамо»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук оценил выступления киевлян в прошлом сезоне.

В чемпионате Украины «бело-синие» заняли четвертое место, но выиграли Кубок Украины.

«Команда молодая, и Игорь Костюк всех знает. Я считаю, что он поддержал тот путь, который выбрал клуб. Команда омолаживается и с приходом ветеранов она движется вперед. Да, место не динамовское. Но сегодня есть реалии того, что у нас война и у нас не все так хорошо», – сказал Ващук.