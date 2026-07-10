Игрок сборной Колумбии боится возвращаться на родину

Сборная Колумбии уступила в серии пенальти в матче со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира. Полузащитник команды из Южной Америки Хаминтон Кампас, не забивший в овертайме того поединка, не вернулся на родину после турнира из-за многочисленных угроз со стороны соотечественников.

«Мы можем думать по-разному, испытывать разочарование или печаль, но никакая страсть не оправдывает ненависть или жизнь в страхе», – написал Кампас в Instagram.

«С детства я мечтал защищать цвета Колумбии, слышать гимн, представлять миллионы людей и забить гол на чемпионате мира. Сегодня я могу только благодарить Бога за то, что он позволил мне осуществить эту мечту».

«Я разделяю боль этого вылета. Мы тоже мечтали пройти дальше, и я знаю, какую печаль мы, колумбийцы, испытываем сегодня. Я глубоко сожалею, что не смог подарить вам ту радость, на которую мы все надеялись. Я хочу, чтобы вы знали, что никогда не было недостатка в самоотдаче, преданности и любви к этой футболке. Я отдавал все, что у меня было на поле, и я бы сделал это тысячу раз ради своей страны».

В один из самых жестоких периодов в истории Колумбии незаконные спортивные ставки создавали угрозу жизни профессиональных футболистов. После вылета Колумбии с чемпионата мира по футболу 1994 года, 2 июля в Медельине вооруженный человек застрелил колумбийскую футбольную звезду Андреса Эскобара, который забил автогол во время матча группового этапа против США.