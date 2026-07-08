Сетка плей-офф ЧМ. Драма Месси, Аргентина и Швейцария сыграют в 1/4 финала

​В ночь с 7 на 8 июля состоялись очередные матчи стадии плей-офф чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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В этот игровой день состоялись два заключительных поединка 1/8 финала.

Сборная Аргентины вышла в следующий раунд, совершив камбек со счета 0:2 и вырвав победу у Египта (3:2). Один из голов забил знаменитый форвард Лионель Месси, хотя в начале матча он не реализовал пенальти.

Сборная Швейцарии по пенальти прошла команду Колумбии (0:0, пен. 4:3).

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборные Аргентины и Швейцарии встретятся между собой (11 июля в Канзас-Сити, штат Миссури).

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/8 финала. 7 июля 2026

🔹 Атланта (штат Джорджия, США), Mercedes-Benz Stadium

07.07.2026. 19:00. Аргентина – Египет – 3:2

Голы: Кристиан Ромеро, 79, Лионель Месси, 83, Энцо Фернандес, 90+2 – Яссер Ибрагим, 15, Мостафа Зико, 67

Незабитый пенальти: Лионель Месси, 21

🔹 Ванкувер (Канада), BC Place

07.07.2026. 23:00. Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. 4:3)

Серия пенальти: Хуан Кинтеро (0:1), Гранит Джака (1:1), Давинсон Санчес (не забил), Зеки Амдуни (2:1), Хаминтон Кампас (2:2), Мануэль Аканджи (не забил), Кучо (не забил), Седрик Иттен (3:2), Луис Диас (3:3), Рубен Варгас (4:3)

Сетка плей-офф

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07.07.2026. 19:00. Аргентина – Египет – 3:2

ГОЛ! 0:1. Яссер Ибрагим, 15 мин

ГОЛ! 0:2. Мостафа Зико, 67 мин

ГОЛ! 1:2. Кристиан Ромеро, 79 мин

ГОЛ! 2:2. Лионель Месси, 83 мин

ГОЛ! 3:2. Энцо Фернандес, 90+2 мин

07.07.2026. 23:00. Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. 4:3)

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