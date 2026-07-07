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Чемпионат мира
07 июля 2026, 17:23 | Обновлено 07 июля 2026, 17:38
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0

Сетка плей-офф ЧМ. Вылет Роналду: Испания и Бельгия сыграют в 1/4 финала

Сборные Португалии и США прекратили выступления на стадии 1/8 финала

07 июля 2026, 17:23 | Обновлено 07 июля 2026, 17:38
208
0
Сетка плей-офф ЧМ. Вылет Роналду: Испания и Бельгия сыграют в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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В ночь с 6 на 7 июля состоялись очередные матчи стадии плей-офф чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот игровой день состоялись два поединка 1/8 финала.

Сборная Испании вышла в следующий раунд, вырвав победу у Португалии (1:0). Победный гол для испанцев забил Микель Мерино на 90+1 минуте. Знаменитый капитан португальцев Криштиану Роналду с партнерами отправляется домой.

Сборная Бельгии разгромила команду США (4:1). У победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе, также забили Ханс Ванакен, Ромелу Лукаку. У американцев отличился Малик Тилльман. В матче за сборную США сыграл Фоларин Балогун после скандального снятия дисквалификации за карсную карточку в предыдущем матче.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборные Испании и Бельгии встретятся между собой (10 июля в Инглвуде, штат Калифорния).

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/8 финала. 6 июля 2026

🔹 Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium

06.07.2026. 22:00. Португалия – Испания – 0:1

Гол: Микель Мерино, 90+1

🔹 Сиэтл (штат Вашингтон, США), Lumen Field

07.07.2026. 03:00. США – Бельгия – 1:4

Голы: Малик Тилльман, 31 – Шарль де Кетеларе, 9, 33, Ханс Ванакен, 57, Ромелу Лукаку, 90+3

Сетка плей-офф

06.07.2026. 22:00. Португалия – Испания – 0:1

ГОЛ! 0:1. Микель Мерино, 90+1 мин

06.07.2026. 03:00. США – Бельгия – 1:4

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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