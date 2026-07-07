Сетка плей-офф ЧМ. Вылет Роналду: Испания и Бельгия сыграют в 1/4 финала
Сборные Португалии и США прекратили выступления на стадии 1/8 финала
В ночь с 6 на 7 июля состоялись очередные матчи стадии плей-офф чемпионата мира 2026.
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
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В этот игровой день состоялись два поединка 1/8 финала.
Сборная Испании вышла в следующий раунд, вырвав победу у Португалии (1:0). Победный гол для испанцев забил Микель Мерино на 90+1 минуте. Знаменитый капитан португальцев Криштиану Роналду с партнерами отправляется домой.
Сборная Бельгии разгромила команду США (4:1). У победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе, также забили Ханс Ванакен, Ромелу Лукаку. У американцев отличился Малик Тилльман. В матче за сборную США сыграл Фоларин Балогун после скандального снятия дисквалификации за карсную карточку в предыдущем матче.
В 1/4 финала ЧМ-2026 сборные Испании и Бельгии встретятся между собой (10 июля в Инглвуде, штат Калифорния).
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/8 финала. 6 июля 2026
🔹 Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium
06.07.2026. 22:00. Португалия – Испания – 0:1
Гол: Микель Мерино, 90+1
🔹 Сиэтл (штат Вашингтон, США), Lumen Field
07.07.2026. 03:00. США – Бельгия – 1:4
Голы: Малик Тилльман, 31 – Шарль де Кетеларе, 9, 33, Ханс Ванакен, 57, Ромелу Лукаку, 90+3
Сетка плей-офф
06.07.2026. 22:00. Португалия – Испания – 0:1
ГОЛ! 0:1. Микель Мерино, 90+1 мин
06.07.2026. 03:00. США – Бельгия – 1:4
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