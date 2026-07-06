Сетка плей-оф ЧМ. Драма и триллер: Англия и Норвегия сыграют в 1/4 финала
В матче 1/8 финала Норвегия с дублем Эрлинга Холанда выбила Бразилию
В ночь с 5 на 6 июля состоялись очередные матчи стадии плей-офф чемпионата мира 2026.
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
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В этот игровой день состоялись два поединка 1/8 финала, которые оказались драматичными.
Сборная Норвегии вышла в следующий раунд, сенсационно переиграв Бразилию (2:1). В последние 12 минут матча дубль оформил Эрлинг Холанд, а гол Неймара с пенальти в конце игры оказался для бразильцев слабым утешением.
Сборная Англии в напряженном матче переиграла Мексику (3:2). У победителей дубль оформил Джуд Беллингем, также забил Гарри Кейн. У мексиканцев отличился Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Английская сборная играла в меньшинстве с 54-й минуты после удаления Джарелла Куанса.
В 1/4 финала ЧМ-2026 сборные Норвегии и Англии встретятся между собой (11 июля в Майами-Гарденс, штат Флорида).
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/8 финала. 5 июля 2026
🔹 Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси, США). Meadowlands Stadium
05.07.2026. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2
Голы: Неймар, 90+10 (пен) – Эрлинг Холанд, 79, 90
Незабитый пенальти: Бруно Гимараеш, 14 (Бразилия)
🔹 Мехико (Мексика). Estadio Banorte
06.07.2026. 04:00. Мексика – Англия – 2:3
Голы: Хулиан Киньонес, 42, Рауль Хименес, 69 (пен) – Джуд Беллингем, 36, 38, Гарри Кейн, 60 (пен)
Удаление: Джарелл Куанса, 54 (Англия)
Сетка плей-офф
05.07.2026. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2
ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 73 мин
ГОЛ! 0:2. Эрлинг Холанд, 90 мин
ГОЛ! 1:2. Неймар, 90+10 мин (пен)
06.07.2026. 04:00. Мексика – Англия – 2:3
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