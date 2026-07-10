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Испания
10 июля 2026, 19:18 | Обновлено 10 июля 2026, 19:54
1252
0

В Барселону переходит вингер немецкого топ-клуба

Карим Адейеми будет играть в «Барселоне»

10 июля 2026, 19:18 | Обновлено 10 июля 2026, 19:54
1252
0
В Барселону переходит вингер немецкого топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми
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«Барселона» договорилась о подписании Карима Адейеми, правого вингера «Боруссии» из Дортмунда.

Клубы договорились о трансфере игрока на сумму 22 млн евро, плюс 7 млн евро в виде бонусов в зависимости от побед в чемпионате и количества сыгранных матчей. Адейеми хотел перейти только в «Барселону», и в итоге подписал пятилетний контракт с «сине-гранатовыми».

24-летний игрок сборной Германии оценивается в 40 млн евро, его контракт со «шмелями» действовал еще один год.

10 голов и шесть ассистов в 39 матчах сезона – таковы показатели Адейеми в прошлом сезоне.

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Барселона Боруссия Дортмунд Карим Адейеми трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы Бундеслиги
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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