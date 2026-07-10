В Барселону переходит вингер немецкого топ-клуба
Карим Адейеми будет играть в «Барселоне»
«Барселона» договорилась о подписании Карима Адейеми, правого вингера «Боруссии» из Дортмунда.
Клубы договорились о трансфере игрока на сумму 22 млн евро, плюс 7 млн евро в виде бонусов в зависимости от побед в чемпионате и количества сыгранных матчей. Адейеми хотел перейти только в «Барселону», и в итоге подписал пятилетний контракт с «сине-гранатовыми».
24-летний игрок сборной Германии оценивается в 40 млн евро, его контракт со «шмелями» действовал еще один год.
10 голов и шесть ассистов в 39 матчах сезона – таковы показатели Адейеми в прошлом сезоне.
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