В Барселону переходит вингер немецкого топ-клуба

«Барселона» договорилась о подписании Карима Адейеми, правого вингера «Боруссии» из Дортмунда.

Клубы договорились о трансфере игрока на сумму 22 млн евро, плюс 7 млн евро в виде бонусов в зависимости от побед в чемпионате и количества сыгранных матчей. Адейеми хотел перейти только в «Барселону», и в итоге подписал пятилетний контракт с «сине-гранатовыми».

24-летний игрок сборной Германии оценивается в 40 млн евро, его контракт со «шмелями» действовал еще один год.

10 голов и шесть ассистов в 39 матчах сезона – таковы показатели Адейеми в прошлом сезоне.