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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 15:49 | Обновлено 10 июля 2026, 16:50
1335
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Третий в истории. Названа сумма трансфера воспитанника Эвертона в ЛНЗ

Коди Дэвид обошелся клубу из Черкасс в приличную сумму

10 июля 2026, 15:49 | Обновлено 10 июля 2026, 16:50
1335
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Третий в истории. Названа сумма трансфера воспитанника Эвертона в ЛНЗ
fc-lnz.com
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Сегодня серебряный призер УПЛ ЛНЗ официально объявил о подписании 25-летнего нигерийского центрфорварда «Тренчина» Коди Дэвида.

Никакой официальной информации о сумме перехода и сроках контракта от черкасского клуба не поступило, однако по данным портала Transfermarkt, Дэвид оформил с ЛНЗ 3-летнее соглашение и обошелся украинцам в 800 тысяч евро.

Переход Дэвида стал третьим в списке самых дорогостоящих в истории ЛНЗ. Дороже нынешнего новобранца «фиолетовым» обходились только трансферы Адама Якубу (1 млн евро) из того же «Тренчина» и Егора Твердохлеба (1,5 млн евро) из «Кривбасса».

Коди Дэвид провел в «Тренчине» только вторую часть минувшего сезона, успев заявить о себе во весь голос, забив 9 мячей в 14 поединках чемпионата Словакии.

Центрфорвард является воспитанником академии «Эвертона», но за первую команду «ирисок» не играл.

transfermarkt.co.uk

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ЛНЗ Черкассы Тренчин трансферы УПЛ
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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