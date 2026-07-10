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  4. Полина Скляр – Анна Пушкарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
10 июля 2026, 14:25 |
521
2

Полина Скляр – Анна Пушкарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала юниорского Уимблдона-2026

10 июля 2026, 14:25 |
521
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Полина Скляр – Анна Пушкарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Полина Скляр
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10 июля украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 971) продолжит выступления на юниорском Уимблдоне-2026.

В полуфинале украинка сыграет против Анны Пушкаревой (WTA 1015). Встреча начнется вторым запуском на корте №12 после игры Сунь Синьжань – Джаней Престон. Ориентировочное время начала игры – 14:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале встретится либо с Сунь Синьжань, либо с Джаней Престон.

Полина Скляр – Анна Пушкарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция

Уимблдон-2026. Девушки, решающие стадии

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Полина Скляр смотреть онлайн Уимблдон-2026 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Так какого ляда идет трансляция волейбола!?
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