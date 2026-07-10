Полина Скляр – Анна Пушкарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала юниорского Уимблдона-2026
10 июля украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 971) продолжит выступления на юниорском Уимблдоне-2026.
В полуфинале украинка сыграет против Анны Пушкаревой (WTA 1015). Встреча начнется вторым запуском на корте №12 после игры Сунь Синьжань – Джаней Престон. Ориентировочное время начала игры – 14:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале встретится либо с Сунь Синьжань, либо с Джаней Престон.
Полина Скляр – Анна Пушкарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
Уимблдон-2026. Девушки, решающие стадии
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