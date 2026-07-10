Костюку объяснили, кого не хватило Динамо для победы в матче Лиги Европы

Бывший форвард киевского Динамо Александр Гладкий поделился эмоциями после первого матча 1-го квалификационного раунда ЛЕ против ФК Университатя Клуж (0:0).

– Александр, как оцените первый официальный матч Динамо? С одной стороны, разносить команду вроде бы и не за что, но и довольно скромного соперника не обыграли. В итоге имеем только досадную ничью...

– Вот с тем, что это досадная ничья – полностью соглашаюсь. Хотя сама игра Динамо оставила приятное впечатление. Команда неплохо двигалась, имела свои моменты, но не смогла их реализовать. В общем, киевляне выглядели хорошо, не хватило только гола.

– Счет не по игре?

– Так и есть. Вспомним хотя бы моменты киевлян, Динамо создавало больше соперника. Шапаренко в конце игры в перекладину попал. И еще бы отметил вратаря румынской команды – очень хорошо он сыграл.

– Значит, не везло вчера Динамо?

– Можно сказать все что угодно, но счет на табло.

– Чего бело-синим не хватило для победы, кроме удачи?

– По-моему, не хватало Ярмоленко и Буяльского. Когда Андрей и Виталий играют, в атаке Динамо выглядит очень убедительно, интересно. Без них игра какая-то прямолинейная. Все через фланги, потом подачи сразу на нападающего… Немножко удивляет такая тактика, но если она будет давать результат, то все будут счастливы. Пока же с Ярмоленко и Буяльским и без них – две разные команды.

Очень много разговоров о Ярмоленко… Я могу сказать, что он однозначно лидер Динамо. И в раздевалке, и на поле. Когда они с Буяльским вместе играют, Динамо выглядит по-другому. Команда играет нестандартно, Андрей и Виталий все могут сделать в одно-два касания, коротко и мастерски. Когда есть эти футболисты на поле, то и Пономаренко проще находить свои моменты и забивать, – сказал Гладкий.