Стало известно, почему Ярмоленко не играл за Динамо в матче Лиги Европы
Опытный футболист находится не в оптимальной форме и отдает приоритет чемпионату Украины
Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынской «Университети» Клуж (0:0).
Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что опытный игрок находится не в оптимальной форме и отдает приоритет выступлениям в чемпионате:
«Я говорил, что Ярмоленко не спешит на сборы и приедет позже, так и случилось. В еврокубках он не помощник «Динамо», ведь его основная мотивация – рекорд в Украинской Премьер-лиге.
Если он захочет, может выйти в еврокубках, но себя он готовит к чемпионату. Проблема в том, что без Ярмоленко это «Динамо» выглядит немощным», – рассказал инсайдер.
Ответная игра между украинской и румынской командами состоится 16 июля, а победитель этого противостояния во втором квалификационном раунде сыграет против греческого ПАОКа.
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