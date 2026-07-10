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Лига Европы
10 июля 2026, 12:47 |
491
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Стало известно, почему Ярмоленко не играл за Динамо в матче Лиги Европы

Опытный футболист находится не в оптимальной форме и отдает приоритет чемпионату Украины

10 июля 2026, 12:47 |
491
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Стало известно, почему Ярмоленко не играл за Динамо в матче Лиги Европы
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
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Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынской «Университети» Клуж (0:0).

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что опытный игрок находится не в оптимальной форме и отдает приоритет выступлениям в чемпионате:

«Я говорил, что Ярмоленко не спешит на сборы и приедет позже, так и случилось. В еврокубках он не помощник «Динамо», ведь его основная мотивация – рекорд в Украинской Премьер-лиге.

Если он захочет, может выйти в еврокубках, но себя он готовит к чемпионату. Проблема в том, что без Ярмоленко это «Динамо» выглядит немощным», – рассказал инсайдер.

Ответная игра между украинской и румынской командами состоится 16 июля, а победитель этого противостояния во втором квалификационном раунде сыграет против греческого ПАОКа.

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Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Андрей Ярмоленко Игорь Бурбас
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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