Президент клуба УПЛ: «Мы готовы принять блудного сына, но...»

Президент ровенского Вереса Иван Надеин заявил, что лидер юношеской команды ЛНЗ (U-19) Орест Лепский сейчас тренируется с любительской командой в Ровно, а агенты предлагают «волкам» вернуть игрока, ранее игравшего именно за Верес.

«В свое время он хотел подписать контракт с нами на три года, но подписал контракт с ЛНЗ на 5 лет, а в итоге тренируется в Киеве с любительской командой. Агенты обращались к нам с вопросом: готовы ли мы забрать Ореста? Мы готовы, но ЛНЗ выставляет финансовые условия для Вереса. На что мы уже говорим: «Мы готовы принять блудного сына, но не готовы за это платить», – заявил президент Вереса.

В сезоне 2025/26 Орест был настоящим лидером юношеской команды «фиолетовых» (U-19). В молодежном первенстве Орест провел 27 матчей, забив 12 голов и отдав 4 результативных передачи.

Контракт 20-летнего полузащитника с черкасским ЛНЗ остается в силе до 30 июня 2030 года. Летом 2025 года Орест Лепский перебрался в ЛНЗ из ровенского Вереса.