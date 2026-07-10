Экс-футболист Динамо оценил игру Пономаренко в матче Лиги Европы

Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов прокомментировал выступление форварда Матвея Пономаренко в матче первого раунда Лиги Европы против румынской «Университати» Клуж (0:0).

«Знаете, как говорится, нападающий в штрафной часто становится эгоистом. Имею в виду момент, когда Пономаренко не сбросил под удар своему партнеру, а попытался сам пробить и у него ничего не получилось.

Я могу только похвалить Матвея за ту борьбу, которую он навязывал защитникам. Румыны постоянно провоцировали, падали, кричали от каждого прикосновения. Однако Пономаренко реально навязал им борьбу.

Мы видим форварда «Динамо», способного под давлением развернуться и самому себе создать эпизод. Да, он не забил, а нападающего судят по голам. Но его самоотдача в штрафной площадке мне очень понравилась», – отметил Богданов.

Ответная игра между украинской и румынской командами состоится 16 июля, а победитель этого противостояния во втором квалификационном раунде сыграет против греческого ПАОКа.