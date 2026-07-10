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Лига Европы
10 июля 2026, 11:57 |
1099
2

Экс-футболист Динамо оценил игру Пономаренко в матче Лиги Европы

Андрей Богданов остался доволен выступлением форварда против «Университати» Клуж

10 июля 2026, 11:57 |
1099
2 Comments
Экс-футболист Динамо оценил игру Пономаренко в матче Лиги Европы
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко
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Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов прокомментировал выступление форварда Матвея Пономаренко в матче первого раунда Лиги Европы против румынской «Университати» Клуж (0:0).

«Знаете, как говорится, нападающий в штрафной часто становится эгоистом. Имею в виду момент, когда Пономаренко не сбросил под удар своему партнеру, а попытался сам пробить и у него ничего не получилось.

Я могу только похвалить Матвея за ту борьбу, которую он навязывал защитникам. Румыны постоянно провоцировали, падали, кричали от каждого прикосновения. Однако Пономаренко реально навязал им борьбу.

Мы видим форварда «Динамо», способного под давлением развернуться и самому себе создать эпизод. Да, он не забил, а нападающего судят по голам. Но его самоотдача в штрафной площадке мне очень понравилась», – отметил Богданов.

Ответная игра между украинской и румынской командами состоится 16 июля, а победитель этого противостояния во втором квалификационном раунде сыграет против греческого ПАОКа.

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Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Матвей Пономаренко Андрей Богданов
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Не совсем понял. Он остался доволен одним эпизодом игры или всей игрой нападающего в этой игре?
И что значит - он навязал борьбу защитникам противника? Разве его обязанность бороться с защитниками, а не забивать?
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0
Бувають такі матчі,  що мячу просто пороблено
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0
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