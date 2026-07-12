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  4. Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 08:02 |
3453
6

Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати

Клуб отправится в Киев

12 июля 2026, 08:02 |
3453
6 Comments
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
ФК Динамо
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После контрольного матча с польским «Радомяком» киевское «Динамо» вернется в столицу Украины.

По информации источника, команда Игоря Костюка прибудет в Киев и проведет там чуть менее трех дней. На воскресенье запланирована тренировка на клубной базе в Конча-Заспе.

Уже вечером в понедельник киевляне отправятся в румынский Клуж-Напоку, где 16 июля сыграют ответный матч второго раунда против «Университати» в квалификации Лиги Европы. В польский Хелм команда доберется на поезде, после чего на автобусе отправится в аэропорт Люблина, откуда вылетит в Румынию.

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Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 6
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Для чого цілий день їхати автобусом до Київа, а потім ще день, щоб виїхати з України. І так втомлюються від поїздок. Зате заголовок такий ніби щось міняти будуть.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Навіщо їхати під обстріли? Це таке покарання за вафляжуйство?
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+1
В следующем матче их НАчПОКАют Университатци с Клужа. 
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0
Незрозуміле "турне", або чергова маячня від олійченка.
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0
Что там они " ухвалят" ?
Работа с судьями это единственное решение
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-2
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