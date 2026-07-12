Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
Клуб отправится в Киев
После контрольного матча с польским «Радомяком» киевское «Динамо» вернется в столицу Украины.
По информации источника, команда Игоря Костюка прибудет в Киев и проведет там чуть менее трех дней. На воскресенье запланирована тренировка на клубной базе в Конча-Заспе.
Уже вечером в понедельник киевляне отправятся в румынский Клуж-Напоку, где 16 июля сыграют ответный матч второго раунда против «Университати» в квалификации Лиги Европы. В польский Хелм команда доберется на поезде, после чего на автобусе отправится в аэропорт Люблина, откуда вылетит в Румынию.
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