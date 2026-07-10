Известный эксперт назвал лучших игроков Динамо после ничьей в Лиге Европы

Известный украинский эксперт Олег Федорчук оценил игру киевского «Динамо» в Лиге Европы и назвал четырех игроков, которые проявили себя лучше всего на полях Люблина.

Подопечные Игоря Костюка сыграли вничью с румынской «Университатей» Клуж (0:0) в первом квалификационном раунде, который состоялся в четверг, 9 июля.

– Мне понравилось общее движение украинской команды, физическая подготовка, более надежная игра в обороне. Правда, есть большие проблемы в завершении атак, все было прямолинейно.

Я не очень следил за «Университатей», но можно вспомнить прошлый сезон, когда «Динамо» проигрывало «Полтаве», вылетевшей в Первую лигу, играло вничью с «Александрией», которая также понизилась в классе. Но я не думаю, что та самая «Полтава» сильнее румынской команды.

Однако, чтобы нанести 25 ударов, нужно быть хорошо подготовленными. Просто в этом поединке в составе киевского клуба не было игроков, которые у ворот соперника брали бы на себя инициативу и рисковали.

Какая тенденция на чемпионате мира? Многие исполнители пытаются обыгрывать один в один, создавая тем самым преимущество. В этой игре такого не было, каждый пытался отдать передачу.

– Кто-то из футболистов выглядел лучше других?

– Я не увидел в этом поединке Льва матча (улыбается). Вспышки имели Шапаренко, Редушко, несколько неплохих передач в атаку отдал Михавко. Пытался Кендзера, но именно после его ошибки был создан самый опасный момент в матче, – отметил Федорчук.