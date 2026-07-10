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Чемпионат мира
10 июля 2026, 08:46 | Обновлено 10 июля 2026, 08:56
696
0

Макрон отреагировал на выход сборной Франции в полуфинал ЧМ-2026

Эммануэль поддерживает национальную команду

10 июля 2026, 08:46 | Обновлено 10 июля 2026, 08:56
696
0
Макрон отреагировал на выход сборной Франции в полуфинал ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил подопечных Дидье Дешама с выходом в полуфинал ЧМ-2026.

«Гордимся нашими «синими». Браво, Марокко – невероятный соперник, как и четыре года назад. Франция – в полуфинале, с блеском и в духе братерства!» – написал Макрон.

Сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем матча 1/4 финала между сборными Испании и Бельгии.

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Дидье Дешам Эммануэль Макрон сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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