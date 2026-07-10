Макрон отреагировал на выход сборной Франции в полуфинал ЧМ-2026
Эммануэль поддерживает национальную команду
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил подопечных Дидье Дешама с выходом в полуфинал ЧМ-2026.
«Гордимся нашими «синими». Браво, Марокко – невероятный соперник, как и четыре года назад. Франция – в полуфинале, с блеском и в духе братерства!» – написал Макрон.
Сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем матча 1/4 финала между сборными Испании и Бельгии.
Fierté pour nos Bleus. Bravo au Maroc, immense adversaire ce soir comme il y a quatre ans. La France est en demi-finale, avec panache et fraternité ! pic.twitter.com/inwO3cyBC8— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 9, 2026
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