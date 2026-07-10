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  4. Мбаппе стал лишь вторым французом, не реализовавшим пенальти на ЧМ
Чемпионат мира
10 июля 2026, 00:17 | Обновлено 10 июля 2026, 00:49
134
0

Мбаппе стал лишь вторым французом, не реализовавшим пенальти на ЧМ

Впервые это произошло на мировом первенстве 2014 года

10 июля 2026, 00:17 | Обновлено 10 июля 2026, 00:49
134
0
Мбаппе стал лишь вторым французом, не реализовавшим пенальти на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий Килиан Мбаппе стал вторым футболистом сборной Франции, который в матче чемпионата мира не реализовал пенальти в игровое время.

Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко.

Первым французом, отличившимся подобным «достижением», был Карим Бензема в 2014 году в игре против сборной Швейцарии.

Игроки сборной Франции, которые не забивали пенальти в игровое время на чемпионатах мира

  • 2014: Карим Бензема против Швейцарии
  • 2026: Килиан Мбаппе, против Марокко
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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