Мбаппе стал лишь вторым французом, не реализовавшим пенальти на ЧМ
Впервые это произошло на мировом первенстве 2014 года
Нападающий Килиан Мбаппе стал вторым футболистом сборной Франции, который в матче чемпионата мира не реализовал пенальти в игровое время.
Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко.
Первым французом, отличившимся подобным «достижением», был Карим Бензема в 2014 году в игре против сборной Швейцарии.
Игроки сборной Франции, которые не забивали пенальти в игровое время на чемпионатах мира
- 2014: Карим Бензема против Швейцарии
- 2026: Килиан Мбаппе, против Марокко
🇫🇷 Mbappé MISSES the penalty for France— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 9, 2026
😱 Les Bleus have now missed ONLY TWO open-play penalties in their entire World Cup history (no shootouts)!
1️⃣ Benzema – 2014 vs Switzerland
🆕 Mbappé – 2026 vs Morocco
🔥 Absolute scenes. History books just got updated. pic.twitter.com/bGTBd42FKW
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