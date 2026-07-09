Звездный французский форвард Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в ворота сборной Марокко.

На 28-й минуте Мбаппе не сумел переиграть вратаря марокканцев Яссина Буну, который угадал направление удара и оформил сейв.

Рефери назначил 11-метровый после того, как Нуссаир Мазрауи сбил Мбаппе в штрафной площади Марокко.

Килиан упустил шанс забить 8-й гол на ЧМ-2026 и 20-й на мундиалях за карьеру.

Счет в матче Франции и Марокко остается 0:0. Встреча стартовала в 23:00 по Киеву на стадионе Джиллетт в Фоксборо.

Победитель противостояния в полуфинале ЧМ сыграет либо с Испанией, либо с Бельгией.

❗️ ВИДЕО. Сейв Буну: как Мбаппе не реализовал пенальти в ворота Марокко

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