ФОТО. Аргентинский судья ошибочно назначил пенальти: это желтая для Мбаппе!
Килиан, который в итоге не реализовал 11-метровый, начал падать еще до контакта с Мазрауи
9 июля сборные Франции и Марокко проводят матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 – на 28-й минуте Килиан Мбаппе не реализовал пенальти (сейв Яссина Буну).
Однако авторитетное издание Archivo VAR отметило, что никакого 11-метрового не должно было быть и вовсе. Кроме того, главный арбитр поединка – аргентинский судья Факундо Тельо – должен был наказать Килиана желтой карточкой за симуляцию.
Тельо назначил пенальти после того, как Нуссаир Мазрауи якобы сбил Мбаппе в штрафной площади Марокко. Но в Archivo VAR заявили следующее:
«Абсолютная трусость со стороны VAR в матче Франция – Марокко. Мбаппе начал падать еще до контакта с Мазрауи.
Пенальти нет. Более того, это настолько очевидная симуляция, что француз должен был получить желтую карточку».
Встреча Франции и Марокко стартовала в 23:00 по Киеву на стадионе Джиллетт. После первого тайма счет 0:0.
ФОТО. Аргентинский судья ошибочно назначил пенальти: это желтая для Мбаппе!
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