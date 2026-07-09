9 июля сборные Франции и Марокко проводят матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 – на 28-й минуте Килиан Мбаппе не реализовал пенальти (сейв Яссина Буну).

Однако авторитетное издание Archivo VAR отметило, что никакого 11-метрового не должно было быть и вовсе. Кроме того, главный арбитр поединка – аргентинский судья Факундо Тельо – должен был наказать Килиана желтой карточкой за симуляцию.

Тельо назначил пенальти после того, как Нуссаир Мазрауи якобы сбил Мбаппе в штрафной площади Марокко. Но в Archivo VAR заявили следующее:

«Абсолютная трусость со стороны VAR в матче Франция – Марокко. Мбаппе начал падать еще до контакта с Мазрауи.

Пенальти нет. Более того, это настолько очевидная симуляция, что француз должен был получить желтую карточку».

Встреча Франции и Марокко стартовала в 23:00 по Киеву на стадионе Джиллетт. После первого тайма счет 0:0.

ФОТО. Аргентинский судья ошибочно назначил пенальти: это желтая для Мбаппе!