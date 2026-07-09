Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Аргентинский судья ошибочно назначил пенальти: это желтая для Мбаппе!
Чемпионат мира
09 июля 2026, 23:55 | Обновлено 10 июля 2026, 00:42
1512
3

ФОТО. Аргентинский судья ошибочно назначил пенальти: это желтая для Мбаппе!

Килиан, который в итоге не реализовал 11-метровый, начал падать еще до контакта с Мазрауи

09 июля 2026, 23:55 | Обновлено 10 июля 2026, 00:42
1512
3 Comments
ФОТО. Аргентинский судья ошибочно назначил пенальти: это желтая для Мбаппе!
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

9 июля сборные Франции и Марокко проводят матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 – на 28-й минуте Килиан Мбаппе не реализовал пенальти (сейв Яссина Буну).

Однако авторитетное издание Archivo VAR отметило, что никакого 11-метрового не должно было быть и вовсе. Кроме того, главный арбитр поединка – аргентинский судья Факундо Тельо – должен был наказать Килиана желтой карточкой за симуляцию.

Тельо назначил пенальти после того, как Нуссаир Мазрауи якобы сбил Мбаппе в штрафной площади Марокко. Но в Archivo VAR заявили следующее:

«Абсолютная трусость со стороны VAR в матче Франция – Марокко. Мбаппе начал падать еще до контакта с Мазрауи.

Пенальти нет. Более того, это настолько очевидная симуляция, что француз должен был получить желтую карточку».

Встреча Франции и Марокко стартовала в 23:00 по Киеву на стадионе Джиллетт. После первого тайма счет 0:0.

ФОТО. Аргентинский судья ошибочно назначил пенальти: это желтая для Мбаппе!

По теме:
Мбаппе догнал Кейна по голам на ЧМ и ЧЕ. Сколько до рекорда Роналду?
ФОТО. Дешам вынужденно заменил Мбаппе в четвертьфинале ЧМ против Марокко
ВИДЕО. Дембеле удвоил перевес Франции над Марокко в матче 1/4 финала ЧМ-26
Нуссаир Мазрауи фото Килиан Мбаппе пенальти симуляция сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу Франция - Марокко ЧМ-2026 по футболу VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Футбол | 09 июля 2026, 22:01 150
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю

Команды сыграли в нулевую ничью

ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
Футбол | 09 июля 2026, 06:22 9
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол

Возвращение россиян в ближайшее время не планируется

Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Теннис | 09.07.2026, 15:18
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Теннис | 09.07.2026, 20:10
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед в матче 1/4 финала ЧМ с Марокко
Футбол | 10.07.2026, 00:28
ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед в матче 1/4 финала ЧМ с Марокко
ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед в матче 1/4 финала ЧМ с Марокко
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну реально є ,що ноги вже ,як почав падати до контакту.Міг просто продовжувати і був час уникнути - перестрибнути.Дуже часто захисники показуючи що ідуть на контакт ,але в останній момент прибирають ногу і нападник виглядає  ,як" купився"  і отримає від судді жовту
Ответить
0
тільки неадеквати можуть заперечувати такий фол
Ответить
0
Це пенальті
Ответить
0
Популярные новости
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
09.07.2026, 08:18 19
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 11
Бокс
В ФИФА приняли решение по арбитру. Его нужно отстранить, это разочарование
В ФИФА приняли решение по арбитру. Его нужно отстранить, это разочарование
08.07.2026, 01:32 5
Футбол
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 19:40
Бокс
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
08.07.2026, 09:42 1
Футбол
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
09.07.2026, 08:39 1
Теннис
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
08.07.2026, 07:54 31
Футбол
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 64
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем