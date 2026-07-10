Мбаппе стал третьим в рейтинге претендентов на Золотой мяч. Кто первый?

Форвард немецкой «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн занял первое место в рейтинге претендентов на Золотой мяч по версии авторитетного портала Goal.

Опытный 32-летний футболист продолжает выступление на чемпионате мира, где пробился в четвертьфинал – за выход в следующий раунд английская команда сыграет против Норвегии.

Второе место занимает француз Майкл Олисе, который на клубном уровне представляет «Баварию». Тройку замкнул нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

Оба игрока провели удачный матч в четвертьфинале ЧМ-2026 и помогли команде Дидье Дешама одолеть сборную Марокко (2:0). В полуфинале Олисе и Мбаппе сыграют против победителя пары Испания – Бельгия.

Рейтинг претендентов на Золотой мяч (по версии Goal):