Игроки сборной США поделятся призовыми с футболистками

Женская сборная США по футболу примет участие в чемпионате мира в следующем году, но все равно получит огромные деньги после выхода мужской сборной США в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Выход в 1/8 финала, где их прошли бельгийцы (1:4), позволил американским футболистам заработать 16 млн долларов призовых.

Теперь эти деньги будут разделены с женской командой благодаря знаковым коллективным договорам Федерации футбола США о равной оплате труда. Федерация футбола США оставляет себе 20 процентов призовых, а оставшиеся 80% делятся пополам между мужской и женской сборными, то есть обе команды получат по 6,4 миллиона долларов, примерно 246 153 доллара на игрока.

В женском футболе призовые скромнее. Если американки выиграют свой чемпионат мира, в таком случае «отдадут» мужчинам около 2,5 млн долларов.