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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 02:32 |
240
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ФИФА создала проблемы для всего мирового футбола

Юрист Скоропашкин – о решении ФИФА вернуть Балогуна

09 июля 2026, 02:32 |
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ФИФА создала проблемы для всего мирового футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Скоропашкин
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Известный спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал скандальное решение о допуске Балогуна на ЧМ-2026.

«Точного современного прецедента на таком уровне я не нашел. Все знают историю с Гарринчей на Чемпионате мира 1962 года в Чили. Он был удален в полуфинале против сборной Чили, но на следующий день ФИФА решила не применять к нему санкцию, и Гарринча сыграл в финале.

Но дело Гарринчи не стоит отождествлять с делом Балогуна, поскольку в 1962 году футбол существовал в иной правовой реальности. Тогда не было современного Дисциплинарного кодекса ФИФА, детализированных дисциплинарных процедур, четко сформулированной нормы об автоматической дисквалификации после удаления, декларативной независимости органов и т. п.

Зато нынешняя ситуация сложилась уже в условиях развитого спортивного права. На мой взгляд, таким решением ФИФА создала большую проблему для всего мирового футбола. Дело Балогуна – это не история об одном игроке и не об одном матче. Это история о границе, за которую спортивное правосудие никогда не должно переступать.

Ведь заложниками таких несправедливых решений футбольных органов становятся игроки, команды и болельщики. А главное, нарушаются базовые принципы спорта: равенство правил для всех участников, правовая определенность, предсказуемость санкций, независимость дисциплинарных органов, честность соревнований и доверие к спортивному результату», – сказал Скоропашкин.

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Илья Скоропашкин ФИФА дисквалификация удаление (красная карточка) сборная США по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу Фоларин Балогун Бен Джейкобс
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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