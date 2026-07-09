ФИФА создала проблемы для всего мирового футбола

Известный спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал скандальное решение о допуске Балогуна на ЧМ-2026.

«Точного современного прецедента на таком уровне я не нашел. Все знают историю с Гарринчей на Чемпионате мира 1962 года в Чили. Он был удален в полуфинале против сборной Чили, но на следующий день ФИФА решила не применять к нему санкцию, и Гарринча сыграл в финале.

Но дело Гарринчи не стоит отождествлять с делом Балогуна, поскольку в 1962 году футбол существовал в иной правовой реальности. Тогда не было современного Дисциплинарного кодекса ФИФА, детализированных дисциплинарных процедур, четко сформулированной нормы об автоматической дисквалификации после удаления, декларативной независимости органов и т. п.

Зато нынешняя ситуация сложилась уже в условиях развитого спортивного права. На мой взгляд, таким решением ФИФА создала большую проблему для всего мирового футбола. Дело Балогуна – это не история об одном игроке и не об одном матче. Это история о границе, за которую спортивное правосудие никогда не должно переступать.

Ведь заложниками таких несправедливых решений футбольных органов становятся игроки, команды и болельщики. А главное, нарушаются базовые принципы спорта: равенство правил для всех участников, правовая определенность, предсказуемость санкций, независимость дисциплинарных органов, честность соревнований и доверие к спортивному результату», – сказал Скоропашкин.