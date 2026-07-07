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  4. ФИФА решила наказать Балогуна после грандиозного скандала на ЧМ-2026
Чемпионат мира
07 июля 2026, 15:16 |
1523
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ФИФА решила наказать Балогуна после грандиозного скандала на ЧМ-2026

Футболиста оштрафовали на 40 тысяч долларов

07 июля 2026, 15:16 |
1523
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ФИФА решила наказать Балогуна после грандиозного скандала на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Фоларин Балогун
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Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение в отношении нападающего сборной США Фоларина Балогуна после его удаления в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0).

По итогам рассмотрения дела форварда признали виновным в нарушении двух статей Дисциплинарного кодекса ФИФА. На Балогуна наложили штраф в размере 40 тысяч долларов, а также назначили одноматчевую дисквалификацию.

Впрочем, отстранение не вступило в силу сразу. Исполнение наказания приостановили на один год в соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса, что позволило футболисту сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии, который сборная США проиграла со счётом 1:4.

В ФИФА отдельно подчеркнули, что дисциплинарный комитет не пересматривал решение арбитра об удалении Балогуна. Рассмотрение касалось исключительно дополнительных дисциплинарных санкций.

Также в федерации пояснили, что действующие правила позволяют откладывать исполнение дисквалификации в делах, не связанных с манипулированием результатами матчей. Подобный механизм уже применялся во время отборочного цикла к ЧМ-2026.

Если в течение следующего года Балогун вновь совершит аналогичное нарушение, отложенная дисквалификация будет автоматически добавлена к новому наказанию.

Напомним, решение ФИФА разрешить нападающему сыграть против Бельгии вызвало широкий резонанс в мировом футболе.

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Дмитрий Олийченко Источник: ФИФА
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Трамп перед тим, як дзвонити Інфантіно, сказав Балогуну:" Будеш мені винен".😂
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