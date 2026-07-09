ФИФА ужесточила наказание для защитника сборной Англии

Серьезный удар для Англии и защитника Джаррелла Куансы. 23-летний футболист получил двухматчевую дисквалификацию после красной карточки, полученной в матче против Мексики.

В результате игрок «Байера» пропустит четвертьфинал против Норвегии и возможный полуфинал. Он вернется в строй только в случае выхода Англии в финал или в матче за третье место.

Куанса был удален на 54-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики (3:2). На тот момент его команда вела со счетом 2:1.

Ранее Дисциплинарный комитет ФИФА по просьбе президента США отменил дисквалификацию игрока «звездно-полосатых» Фоларина Балогуна, и форвард смог сыграть против Бельгии (1:4).