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Чемпионат мира
09 июля 2026, 19:47 |
679
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ФИФА ужесточила наказание для защитника сборной Англии

Джаррелл Куанса пропустит два матча, а не один

09 июля 2026, 19:47 |
679
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ФИФА ужесточила наказание для защитника сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джарелл Куанса
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Серьезный удар для Англии и защитника Джаррелла Куансы. 23-летний футболист получил двухматчевую дисквалификацию после красной карточки, полученной в матче против Мексики.

В результате игрок «Байера» пропустит четвертьфинал против Норвегии и возможный полуфинал. Он вернется в строй только в случае выхода Англии в финал или в матче за третье место.

Куанса был удален на 54-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики (3:2). На тот момент его команда вела со счетом 2:1.

Ранее Дисциплинарный комитет ФИФА по просьбе президента США отменил дисквалификацию игрока «звездно-полосатых» Фоларина Балогуна, и форвард смог сыграть против Бельгии (1:4).

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Джарелл Куанса сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Мексики по футболу
Руслан Полищук Источник: Footmercato
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