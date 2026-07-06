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Чемпионат мира
06 июля 2026, 21:04 | Обновлено 06 июля 2026, 21:05
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В британском парламенте призвали ФИФА отменить дисквалификацию Куансы

В Англии призвали применять правила одинаково ко всем

06 июля 2026, 21:04 | Обновлено 06 июля 2026, 21:05
1086
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В британском парламенте призвали ФИФА отменить дисквалификацию Куансы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джарелл Куанса
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Депутат от Лейбористской партии призвал президента ФИФА Джанни Инфантино отложить дисквалификацию английского футболиста Джарелла Куансы и разрешить ему сыграть против Бельгии после того, как защитник сборной Англии получил красную карточку в воскресном матче против Мексики (3:2).

«Хотя я считаю, что Джарелл Куанса получил эту красную карточку правильно и что правила судейства должны применяться последовательно, я считаю, что было бы правильно отложить его дисквалификацию до завершения этого чемпионата мира», – написал Ноа Лоу в письме Инфантино.

Лоу сослался на спорное решение ФИФА об отмене дисквалификации Фоларина Балогуна.

«Целостность любого крупного международного турнира зависит не только от соблюдения правил игроками и официальными лицами, но и от того, насколько эти правила применяются одинаково ко всем участвующим странам. Я уверен, что мы не сможем оправдать ситуацию, когда один игрок получает выгоду от отложенной дисквалификации, в то время как другой, в аналогичной ситуации, – нет», – сказал Лоу. «В то время, когда наша многосторонняя система и международный порядок, основанный на правилах, находятся под угрозой, я призываю вас отнестись к этому вопросу с предельной серьезностью».

У сборной Англии не осталось правых защитников, поэтому отмена дисквалификации Куансы была бы команде на руку.

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ФИФА Джанни Инфантино Джарелл Куанса сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу Фоларин Балогун
Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
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