В британском парламенте призвали ФИФА отменить дисквалификацию Куансы

Депутат от Лейбористской партии призвал президента ФИФА Джанни Инфантино отложить дисквалификацию английского футболиста Джарелла Куансы и разрешить ему сыграть против Бельгии после того, как защитник сборной Англии получил красную карточку в воскресном матче против Мексики (3:2).

«Хотя я считаю, что Джарелл Куанса получил эту красную карточку правильно и что правила судейства должны применяться последовательно, я считаю, что было бы правильно отложить его дисквалификацию до завершения этого чемпионата мира», – написал Ноа Лоу в письме Инфантино.

Лоу сослался на спорное решение ФИФА об отмене дисквалификации Фоларина Балогуна.

«Целостность любого крупного международного турнира зависит не только от соблюдения правил игроками и официальными лицами, но и от того, насколько эти правила применяются одинаково ко всем участвующим странам. Я уверен, что мы не сможем оправдать ситуацию, когда один игрок получает выгоду от отложенной дисквалификации, в то время как другой, в аналогичной ситуации, – нет», – сказал Лоу. «В то время, когда наша многосторонняя система и международный порядок, основанный на правилах, находятся под угрозой, я призываю вас отнестись к этому вопросу с предельной серьезностью».

У сборной Англии не осталось правых защитников, поэтому отмена дисквалификации Куансы была бы команде на руку.