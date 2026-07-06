ФОТО. Прямой ногой. Англия осталась в меньшинстве: за что удалили?
Джарелл Куанса подставил команду
Правый защитник сборной Англии Джарелл Куанса создал проблемы для своей команды в матче 1/8 финала против Мексики.
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Во втором тайме Куанса сыграл жестко в подкате и сбил с ног Хесуса Гальярдо.
Арбитр сначала не обратил внимания на эпизод, но ему помогли ассистенты за мониторами.
После просмотра VAR судья без колебаний показал красную карточку Джареллу и оставил Англию в меньшинстве на 54-й минуте.
На момент удаления Куансы сборная Англии вела в счете – 2:1.
ФОТО. Прямой ногой. Англия осталась в меньшинстве: за что удалили?
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