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Чемпионат мира
06 июля 2026, 05:23 | Обновлено 06 июля 2026, 05:26
583
0

ФОТО. Прямой ногой. Англия осталась в меньшинстве: за что удалили?

Джарелл Куанса подставил команду

06 июля 2026, 05:23 | Обновлено 06 июля 2026, 05:26
583
0
ФОТО. Прямой ногой. Англия осталась в меньшинстве: за что удалили?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Правый защитник сборной Англии Джарелл Куанса создал проблемы для своей команды в матче 1/8 финала против Мексики.

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Во втором тайме Куанса сыграл жестко в подкате и сбил с ног Хесуса Гальярдо.

Арбитр сначала не обратил внимания на эпизод, но ему помогли ассистенты за мониторами.

После просмотра VAR судья без колебаний показал красную карточку Джареллу и оставил Англию в меньшинстве на 54-й минуте.

На момент удаления Куансы сборная Англии вела в счете – 2:1.

ФОТО. Прямой ногой. Англия осталась в меньшинстве: за что удалили?

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Джарелл Куанса сборная Англии по футболу сборная Мексики по футболу ЧМ-2026 по футболу удаление (красная карточка)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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