Игрок сборной Мексики получил аттестат сразу после вылета с ЧМ

Полузащитник Хильберто Мора окончил среднюю школу после участия в чемпионате мира 2026 года. 17-летний футболист был одной из звезд сборной Мексики и сейчас готовится к поступлению в университет, а также ищет возможности для карьерного роста в Европе.

Юноша, помимо успехов в футболе, считается одним из лучших учеников в классе и особенно хорош в математике. Кроме того, Мора изучает английский язык, готовясь к возможному переходу в англоязычную страну.

Мексиканцы проиграли Англии (2:3) в 1/8 финала, и Мора успел на церемонию вручения аттестатов. Атакующий полузащитник «Тихуаны» после достижения 18 лет намерен покинуть Мексику, им интересуются клубы АПЛ и Ла Лиги.