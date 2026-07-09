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  4. Игрок сборной Мексики получил аттестат сразу после вылета с ЧМ
Чемпионат мира
09 июля 2026, 19:27 |
310
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Игрок сборной Мексики получил аттестат сразу после вылета с ЧМ

Хильберто Мора только-только закончил школу

09 июля 2026, 19:27 |
310
0
Игрок сборной Мексики получил аттестат сразу после вылета с ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник Хильберто Мора окончил среднюю школу после участия в чемпионате мира 2026 года. 17-летний футболист был одной из звезд сборной Мексики и сейчас готовится к поступлению в университет, а также ищет возможности для карьерного роста в Европе.

Юноша, помимо успехов в футболе, считается одним из лучших учеников в классе и особенно хорош в математике. Кроме того, Мора изучает английский язык, готовясь к возможному переходу в англоязычную страну.

Мексиканцы проиграли Англии (2:3) в 1/8 финала, и Мора успел на церемонию вручения аттестатов. Атакующий полузащитник «Тихуаны» после достижения 18 лет намерен покинуть Мексику, им интересуются клубы АПЛ и Ла Лиги.

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Хильберто Мора сборная Мексики по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Reddit
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