Моложе был только Пеле. Игрок сборной Мексики вошел в историю ЧМ
Вспоминим самых молодых футболистов, выходивших в стартовом составе на матч плей-офф мундиаля
Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора стал вторым самым молодым футболистом, который вышел в стартовом составе на матч плей-офф чемпионатов мира.
Это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Эквадора, в котором мексиканец появился на поле с первых минут в возрасте 17 лет и 259 дней.
Лишь один игрок в истории мировых первенств сыграл в матче плей-офф в более молодом возрасте.
На ЧМ-1958 этим футболистом стал легендарный бразилец Пеле – в возрасте 17 лет и 239 дней.
Самые молодые игроки, вышедшие в стартовом составе на матч плей-офф чемпионата мира:
- 17 лет и 239 дней – Пеле (Бразилия), 1958
- 17 лет и 259 дней – Хильберто Мора (Мексика), 2026
17a 259d - Con 17 años y 259 días, Gilberto Mora es el segundo jugador más joven en titularizar un partido de fase final de Copa del Mundo, solo por detrás de Pelé en 1958 (17 años y 239 días).— OptaJorge (@OptaJorge) June 30, 2026
Realidad. pic.twitter.com/414bMt4Mjg
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