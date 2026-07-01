Моложе был только Пеле. Игрок сборной Мексики вошел в историю ЧМ

Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора стал вторым самым молодым футболистом, который вышел в стартовом составе на матч плей-офф чемпионатов мира.

Это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Эквадора, в котором мексиканец появился на поле с первых минут в возрасте 17 лет и 259 дней.

Лишь один игрок в истории мировых первенств сыграл в матче плей-офф в более молодом возрасте.

На ЧМ-1958 этим футболистом стал легендарный бразилец Пеле – в возрасте 17 лет и 239 дней.

Самые молодые игроки, вышедшие в стартовом составе на матч плей-офф чемпионата мира:

17 лет и 239 дней – Пеле (Бразилия), 1958

17 лет и 259 дней – Хильберто Мора (Мексика), 2026