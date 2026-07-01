Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моложе был только Пеле. Игрок сборной Мексики вошел в историю ЧМ
Чемпионат мира
01 июля 2026, 05:32 |
401
0

Моложе был только Пеле. Игрок сборной Мексики вошел в историю ЧМ

Вспоминим самых молодых футболистов, выходивших в стартовом составе на матч плей-офф мундиаля

01 июля 2026, 05:32 |
401
0
Моложе был только Пеле. Игрок сборной Мексики вошел в историю ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хильберто Мора
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора стал вторым самым молодым футболистом, который вышел в стартовом составе на матч плей-офф чемпионатов мира.

Это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Эквадора, в котором мексиканец появился на поле с первых минут в возрасте 17 лет и 259 дней.

Лишь один игрок в истории мировых первенств сыграл в матче плей-офф в более молодом возрасте.

На ЧМ-1958 этим футболистом стал легендарный бразилец Пеле – в возрасте 17 лет и 239 дней.

Самые молодые игроки, вышедшие в стартовом составе на матч плей-офф чемпионата мира:

  • 17 лет и 239 дней – Пеле (Бразилия), 1958
  • 17 лет и 259 дней – Хильберто Мора (Мексика), 2026
По теме:
МБАППЕ – о победе Франции над Швецией: «Мы идем за победой на ЧМ»
В шаге от рекорда Пеле. Олисе отдал 5 результативных передач на ЧМ-2026
Больше не сыграет на ЧМ-2026. Сборная Бразилии потеряла ключевого игрока
сборная Мексики по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу Хильберто Мора статистика Пеле
Андрей Витренко Источник: Opta
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить
Футбол | 01 июля 2026, 05:32 0
Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить
Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить

Яремчук вернулся в расположение «Олимпиакоса»

Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 30 июня 2026, 09:32 7
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон

Роман вернётся в «Олимпиакос» и покинет «Лион»

Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Футбол | 30.06.2026, 06:55
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Футбол | 30.06.2026, 07:10
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Рамуш стал самой дорогой покупкой Милана. Шевченко выпал из топ-25
Футбол | 30.06.2026, 22:09
Рамуш стал самой дорогой покупкой Милана. Шевченко выпал из топ-25
Рамуш стал самой дорогой покупкой Милана. Шевченко выпал из топ-25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 13
Футбол
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
29.06.2026, 15:33 2
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем