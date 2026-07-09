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Украина. Вторая лига
09 июля 2026, 16:38 | Обновлено 09 июля 2026, 16:39
157
0

ОФИЦИАЛЬНО. Молодая кровь. Клуб Первой лиги усилил линию защиты

20-летний Артур Илюхин стал игроком «Подолья»

09 июля 2026, 16:38 | Обновлено 09 июля 2026, 16:39
157
0
ОФИЦИАЛЬНО. Молодая кровь. Клуб Первой лиги усилил линию защиты
ФК Подолье. Артур Илюхин
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Клуб Второй лиги «Подолье» официально усилился 20-летним защитником Артуром Илюхиным.

В новой команде Артур будет выступать под 23-м номером. Информация о деталях контракта на данный момент отсутствует.

Илюхин – воспитанник львовских «Карпат», выступавший за вторую команду «львов». Также в своей карьере защитник принимал участие в матчах Второй лиги в составе клуба «Куликов-Белка».

В последнее время у Артура не было стабильной игровой практики, поэтому в «Подолье» он получит шанс раскрыться в полной мере.

Напомним, что «Подолье» в прошлом сезоне финишировало на 15-м месте в Первой лиге и понизилось в классе.

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Андрей Витренко Источник: ФК Подолье
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