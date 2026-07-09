ОФИЦИАЛЬНО. Молодая кровь. Клуб Первой лиги усилил линию защиты
20-летний Артур Илюхин стал игроком «Подолья»
Клуб Второй лиги «Подолье» официально усилился 20-летним защитником Артуром Илюхиным.
В новой команде Артур будет выступать под 23-м номером. Информация о деталях контракта на данный момент отсутствует.
Илюхин – воспитанник львовских «Карпат», выступавший за вторую команду «львов». Также в своей карьере защитник принимал участие в матчах Второй лиги в составе клуба «Куликов-Белка».
В последнее время у Артура не было стабильной игровой практики, поэтому в «Подолье» он получит шанс раскрыться в полной мере.
Напомним, что «Подолье» в прошлом сезоне финишировало на 15-м месте в Первой лиге и понизилось в классе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рассмотрение дела в CAS находится на заключительной стадии
Энтони отметил умение украинца активизироваться в заключительной части боя