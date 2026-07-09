ВИДЕО. Игроки Шахтера падают с ног после тренировки Турана
Турецкий специалист проводит интенсивную подготовку
Донецкий «Шахтер» начал учебно-тренировочный сбор в словенском Брно. Первые тренировки дались «горнякам» нелегко.
Клуб опубликовал видео, на которых главный тренер Арда Туран лично контролирует футболистов и подгоняет тех, кто движется слишком медленно. Также в соцсетях появился ролик, на котором измученные игроки «Шахтера» буквально падают с ног на газон после интенсивной тренировки.
«Мы отдали всё, что могли, – эмоции говорят сами за себя. Мы работали до последней капли энергии», – говорится в посте.
Следующий контрольный матч команда Арды Турана проведет 19 июля против хорватского клуба «Рудеш».
🔥 @ArdaTuran's passion can be felt in every moment at the summer camp 😤#Shakhtar #Türkiye pic.twitter.com/sVHwfkOxSf— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 6, 2026
😤 We gave everything we had – the emotions speak for themselves 🥵— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 8, 2026
💪 We worked until the very last drop of energy 🫠#Shakhtar #football pic.twitter.com/yU9nmrE7eJ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Возвращение россиян в ближайшее время не планируется