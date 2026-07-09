ВИДЕО. Игроки Шахтера падают с ног после тренировки Турана

Донецкий «Шахтер» начал учебно-тренировочный сбор в словенском Брно. Первые тренировки дались «горнякам» нелегко.

Клуб опубликовал видео, на которых главный тренер Арда Туран лично контролирует футболистов и подгоняет тех, кто движется слишком медленно. Также в соцсетях появился ролик, на котором измученные игроки «Шахтера» буквально падают с ног на газон после интенсивной тренировки.

«Мы отдали всё, что могли, – эмоции говорят сами за себя. Мы работали до последней капли энергии», – говорится в посте.

Следующий контрольный матч команда Арды Турана проведет 19 июля против хорватского клуба «Рудеш».

🔥 @ArdaTuran's passion can be felt in every moment at the summer camp 😤#Shakhtar #Türkiye pic.twitter.com/sVHwfkOxSf — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 6, 2026