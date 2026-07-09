Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Игроки Шахтера падают с ног после тренировки Турана
Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 15:04 | Обновлено 09 июля 2026, 15:24
373
0

ВИДЕО. Игроки Шахтера падают с ног после тренировки Турана

Турецкий специалист проводит интенсивную подготовку

09 июля 2026, 15:04 | Обновлено 09 июля 2026, 15:24
373
0
ВИДЕО. Игроки Шахтера падают с ног после тренировки Турана
ФК Шахтер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Донецкий «Шахтер» начал учебно-тренировочный сбор в словенском Брно. Первые тренировки дались «горнякам» нелегко.

Клуб опубликовал видео, на которых главный тренер Арда Туран лично контролирует футболистов и подгоняет тех, кто движется слишком медленно. Также в соцсетях появился ролик, на котором измученные игроки «Шахтера» буквально падают с ног на газон после интенсивной тренировки.

«Мы отдали всё, что могли, – эмоции говорят сами за себя. Мы работали до последней капли энергии», – говорится в посте.

Следующий контрольный матч команда Арды Турана проведет 19 июля против хорватского клуба «Рудеш».

По теме:
Хавбек Шахтера: «Туран требует бегать, бегать и бегать»
ОФИЦИАЛЬНО. Подолье подписало бывшего лидера Оболони
Верес еще не определился с будущим ведущего защитника клуба Первой лиги
Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Андрей Плыгун Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Футбол | 09 июля 2026, 08:18 14
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду

Вратарь готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
Футбол | 09 июля 2026, 06:22 6
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол

Возвращение россиян в ближайшее время не планируется

ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
Футзал | 08.07.2026, 14:05
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
Моуриньо попросил Реал подписать футболиста, который играл на ЧМ-2026
Футбол | 09.07.2026, 11:55
Моуриньо попросил Реал подписать футболиста, который играл на ЧМ-2026
Моуриньо попросил Реал подписать футболиста, который играл на ЧМ-2026
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Теннис | 08.07.2026, 17:35
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
08.07.2026, 20:49
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
08.07.2026, 07:54 27
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 10
Бокс
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
08.07.2026, 07:00 51
Футбол
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
07.07.2026, 10:07 10
Бокс
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
08.07.2026, 04:35 7
Бокс
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем