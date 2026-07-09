Защита Испании или атака Франции? Топ-8 фаворитов ЧМ-2026

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Гордон получил оценку 6.7 от flashScore за матч против Мексики. И это еще бы ничего, если бы не оценки его партнеров по атаке: 7.4 для Кейна, 7.5 для Сака и 9.3 для Беллингема. То есть все были лучше Энтони. Намного. А герой матча – именно он. Ведь именно Гордон при счете 2:1 в пользу англичан заработал пенальти для своей команды: вбежал в свободную зону, ушел от защитника, споткнулся об руку вратаря. Благодаря этому британцы повели 3:1 и получили преимущество в +2 гола за полчаса до финального свистка. Если бы не Энтони, они бы не забили: с 61 по 90 минуту сборная нанесла лишь один удар по воротам. Тогда почти наверняка не удержали бы победный счет 2:1. Пропустили бы. Пошли бы в овертайм. Там у них было бы на одного футболиста меньше и не было бы на поле единственного стабильного в атаке Кейна. Вклад Гордона – огромный. А портал его не оценил. Очередное напоминание о том, что футбол лучше смотреть своими глазами.

О выводах из увиденного собственными глазами расскажу ниже. Расставил все 8 сборных, оставшихся на ЧМ, в порядке от той, в победу которой на турнире верю меньше всего, до фаворита мундиаля. Каждая позиция – с обоснованием. Итак, кто наиболее вероятный победитель?

8. Швейцария: а где звезды?

Матч против Колумбии – действительно хороший в исполнении команды. Сдержала сильного соперника вопреки тому, что перед самой игрой потеряла 4 футболиста (2 не смогли выйти в стартовом составе, 2 не попали в заявку вообще). Проблема: даже при чудесной игре Швейцария могла уступить. Была хуже в дополнительное время. Чудом довела дело до серии пенальти. В линии атаки нет лидера. Защита? Швейцария пропустила в 3 из 3 матчей группы, поэтому было бы ошибочно сказать, что ее оборона – безупречная. Лидер линии – пожалуй, Кобель, который не привык выигрывать топ-матчи (не в «Боруссии» же учиться!). В составе Швейцарии нет мировых звезд. На турнире, где поочередно исход матчей решают Мбаппе, Холанд и Месси, это критично. Команда испытывала проблемы во всех играх на турнире, кроме одной, и при этом ещё не встречалась с топ-соперниками. В 1/4 финала она прошла скорее благодаря удачному жребию. Сможет ли одолеть топ-соперника? Возможно. Но трех таких подряд? Вряд ли.

7. Бельгия: «не то» поколение

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Убедила в матче против США, поэтому и не последняя в списке. Но что было до этого? Две потери очков в группе. Ужасные 85 минут против Сенегала. Бельгия чудом в четвертьфинале. Самое страшное: у нее проблемная атака. Мы знали, что поколение бельгийской обороны – слабое, но предполагали, что команда компенсирует это успехами у чужих ворот. Вместо этого Де Брюйне настолько не убеждает (1 голевая передача), что в 1/8 стартует лишь со скамейки запасных. Доку до сих пор вообще без голевых действий. Де Кетеларе в роли центрального нападающего – скорее «нет», чем «да». А его альтернатива – Лукаку, у которого 1 гол в Серии А за весь предыдущий сезон. Только Троссард пока не разочаровывает. Бельгия еще не встречалась с топ-соперниками, а уже побита и измучена. Еще и с половиной сетки не повезло, ведь в четвертьфинале – чемпионы Европы, в полуфинале – самый дорогой состав мира. Не смогло «золотое» поколение – не сможет и это.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

6. Норвегия: турниры не выигрывает атака

Похожая ситуация: сборная со слабыми защитниками. Уже прошла Бразилию, но как? Совершив меньше касаний мяча в чужой штрафной при большем владении. Скандинавы так себе продвигают мяч вперед. Эдегор откровенно тормозит атаки и играет как в «Арсенале» – и это скорее вредит команде. Нюланд провел впечатляющий матч против Бразилии, но сколько мы уже видели на этом турнире вратарей, которые провели один матч жизни и остановились на этом? Немало. Не просто так человек до сих пор без контракта и уходит в качестве свободного агента из «Севильи». Бразилию удалось одолеть лишь благодаря голу Холанда. Сможет ли Эрлинг выиграть все последующие матчи для сборной в одиночку? Вряд ли. Мы уже видели в «Манчестер Сити»: его можно прикрыть. А плана Б у этой команды нет. В конце концов, турниры выигрывает не атака, а оборона. А если так – тогда не Норвегия.

5. Марокко: слишком романтичная

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Разделяю восторг большинства от сборной Марокко. Ожидал, что она уступит в группе Шотландии – а та сейчас вообще в четвертьфинале. Удивила. Шокировала. А ещё продемонстрировала: это уже не та команда, что в 2022 году. Не в смысле хуже – менее прагматичная. Пыталась дожать Нидерланды, чтобы не довести до серии пенальти, а не, наоборот, защищала ничью. Уничтожала Бразилию на первых минутах. Пропустила два гола от Гаити – но все равно победила, потому что забила 4. Теперь марокканцы – веселые, смелые, даже несколько авантюрные. А даже прагматичная версия команды 2022 года в какой-то момент оступилась. Теперь будет еще сложнее. На самом деле наказать команду за излишнюю смелость должны ещё быстроногие французы во главе с Мбаппе. В решающий момент мы осознаем, что Марокко – слишком романтичный коллектив. Почти как Норвегия, но с лучшей обороной.

4. Аргентина: достаточно ли Месси?

Пришло время поговорить о настоящих фаворитах. Аргентина – самый слабый из всех реальных претендентов на победу. Почему? Во-первых, из-за фактора Месси. Команда ищет его с мячом. Без него почти ничего не может. Полагается на Лео. У Месси 8 голов на турнире, у второго лучшего бомбардира в составе – 1. А что будет в тот день, когда Лео сыграет плохо? Ему 39 – такой день наступит. Есть сомнения, что Аргентина найдет себе другого лидера. Возможно, и не станет искать. Во-вторых, тревожно после матчей 1/16 и 1/8 финала: Аргентина дважды подряд победила со счетом 3:2. Да, выигрывать в борьбе – вполне себе чемпионская черта, но при этом – большой риск. Пока сборная подпускает соперников слишком близко. С другой стороны, пока что Лаутаро и Альварес не играют и на 70% своих возможностей. Пока что Мартинес почти не отражал ударов. Эта команда может прибавить. А еще она лучше всех на турнире умеет выживать в плохие дни. Способна защитить титул.

3. Англия: путь главного героя

Getty Images/Global Images Ukraine

На мой взгляд, путь Англии на турнире – чемпионский. Трудный матч против хорватов удалось выиграть благодаря решениям Тухеля. ДР Конго обыграли благодаря отсутствию паники и присутствию на поле Кейна. Мексику одолели благодаря «автобусу» с кучей высоченных защитников на последних минутах, в меньшинстве. Возможно, это не путь самой футбольной команды турнира – но это вполне себе путь главного героя истории. Каждый матч – зрелище. И ни разу в трудный момент Англия не выглядела плохо или обреченно. Это сборная, которая умеет переживать сложные моменты и справляться с ними – а затем возвращаться в игру и гарантировать себе победу в матче. У Тухеля есть тактика, а еще – команда с характером, ментально сильная. Минус: нет никого, кроме Кейна, кто гарантированно сыграет хорошо в атаке. Даже Джуд впечатляет лишь в одном матче из двух. В плохой день Харри команде понадобится чудо, чтобы победить. Рэшфорд, Гордон, Сака и Мадуэке на имя этого чуда пока не тянут вообще.

2. Испания: безупречная оборона

Вот мы ворчали перед стартом турнира, что в воротах – Симон, а не Рая или Гарсия. А потом оказалось, что Испании этот вратарь вообще не нужен: до его ворот просто не доходят. За 5 матчей соперники «Фурии» не набрали в сумме и двойки xG. Поэтому Испания до сих пор не пропустила. Хотя уже встречалась с нуждающимся Уругваем и звездной Португалией. Матч с последней – просто норм, но даже нормального выступления хватило испанцам, чтобы пройти дальше. Потому что на помощь пришли Мерино и Торрес. До этого много забивал Оярсабаль. Против австрийцев понравился Баена. А Ольмо? Педри? Родри? В конце концов, у Ямаля до сих пор всего 1 голевая передача на турнире. Испанцы идут по сетке очень легко при том, что их главная звезда пока не может найти свою игру. Но найдет. Хотя бы в одном матче. И выиграет его. Сборная играет с запасом и с пока неизвестным потолком возможностей. Её лучшие матчи на турнире ещё впереди – и именно это должно пугать её конкурентов.

1. Франция: сильная и ментально здоровая

Getty Images/Global Images Ukraine

Да, отдаю первое место в списке фаворитов французам. Перед стартом турнира переживал, что звезды сборной могут поссориться за статус №1… но этого не произошло. Мбаппе, Дембеле и Олисе решили, что вместе у них больше шансов на итоговый триумф, чем по отдельности. Они играют друг с другом, друг за друга и за тренера. Мбаппе в плей-офф уже пасовал Олисе на выход один на один вместо того, чтобы решать ситуацию самостоятельно; французские футболисты не поддались на провокации парагвайцев несколько дней назад, на грубость реагировали улыбками – признаки ментального здоровья этого коллектива. А если в головах игроков все в порядке, то что вообще может их остановить? У Олисе уже 5 голевых передач. У Мбаппе – как минимум гол в каждом матче на турнире. У Дембеле в том числе хет-трик. Дуэ и Баркола выходят со скамейки и забивают, отдают ассисты, зарабатывают пенальти. Меньян уже отразил 11-метровый. Пара защитников Упамекано-Салиба – одна из лучших в мире.

У Франции лучший состав. Франция благодаря топовым защитникам и вратарю может выигрывать со счетом 1:0 (а могут ли Англия и Аргентина?). Франция, если нужно, может перестрелять соперника. Франция не зависит от выступления какого-то одного лидера. А еще Франция в 4 из 5 матчей турнира играла в топ-футбол лишь один тайм – а остальное время ленилась. То есть может как минимум в 2 раза больше, как вариант – в несколько раз лучше. Ей пока слишком легко на ЧМ. Если действительно играет с таким запасом, то в день, когда выложится на все 100%, одолеет вообще кого угодно.

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