Матч Австрия – Швейцария удерживает рекорд результативности 1/4 финала ЧМ
Вспомним матчи 1/4 финала мировых первенств с наибольшим количеством забитых мячей
На чемпионате мира 2026 года будут сыграны четвертьфинальные матчи:
- Франция – Марокко
- Испания – Бельгия
- Норвегия – Англия
- Аргентина – Швейцария
Один из участников четвертьфиналов, сборная Швейцарии, принимал участие в самом результативном поединке на данной стадии в истории турнира.
В 1954 году в игре двух альпийских сборных Австрии и Швейцарии было забито 12 голов (7:5 – победа австрийцев).
В этой связи вспомним все четвертьфиналы чемпионатов мира, в которых в игровое время было забито 5+ голов.
Наиболее результативные матчи на стадии четвертьфиналов чемпионатов мира (в игровое время)
12 голов
- 1954: Австрия – Швейцария – 7:5
8 голов
- 1966: Португалия – КНДР – 5:3
- 1938: Швеция – Куба – 8:0
6 голов
- 1970: Бразилия – Перу – 4:2
- 1954: Венгрия – Бразилия – 4:2
- 1954: Уругвай – Англия – 4:2
5 голов
- 1998: Бразилия – Дания – 3:2
- 1994: Бразилия – Нидерланды – 3:2
- 1990: Англия – Камерун – 3:2
- 1970: Италия – Мексика – 4:1
- 1970: ФРГ – Англия – 3:2
- 1934: Чехословакия – Швейцария – 3:2
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