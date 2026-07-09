Матч Австрия – Швейцария удерживает рекорд результативности 1/4 финала ЧМ

На чемпионате мира 2026 года будут сыграны четвертьфинальные матчи:

Франция – Марокко

Испания – Бельгия

Норвегия – Англия

Аргентина – Швейцария

Один из участников четвертьфиналов, сборная Швейцарии, принимал участие в самом результативном поединке на данной стадии в истории турнира.

В 1954 году в игре двух альпийских сборных Австрии и Швейцарии было забито 12 голов (7:5 – победа австрийцев).

В этой связи вспомним все четвертьфиналы чемпионатов мира, в которых в игровое время было забито 5+ голов.

Наиболее результативные матчи на стадии четвертьфиналов чемпионатов мира (в игровое время)

12 голов

1954: Австрия – Швейцария – 7:5

8 голов

1966: Португалия – КНДР – 5:3

1938: Швеция – Куба – 8:0

6 голов

1970: Бразилия – Перу – 4:2

1954: Венгрия – Бразилия – 4:2

1954: Уругвай – Англия – 4:2

5 голов