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Чемпионат мира
09 июля 2026, 11:56 | Обновлено 09 июля 2026, 12:27
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Матч Австрия – Швейцария удерживает рекорд результативности 1/4 финала ЧМ

Вспомним матчи 1/4 финала мировых первенств с наибольшим количеством забитых мячей

09 июля 2026, 11:56 | Обновлено 09 июля 2026, 12:27
239
0
Матч Австрия – Швейцария удерживает рекорд результативности 1/4 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 2026 года будут сыграны четвертьфинальные матчи:

  • Франция – Марокко
  • Испания – Бельгия
  • Норвегия – Англия
  • Аргентина – Швейцария

Один из участников четвертьфиналов, сборная Швейцарии, принимал участие в самом результативном поединке на данной стадии в истории турнира.

В 1954 году в игре двух альпийских сборных Австрии и Швейцарии было забито 12 голов (7:5 – победа австрийцев).

В этой связи вспомним все четвертьфиналы чемпионатов мира, в которых в игровое время было забито 5+ голов.

Наиболее результативные матчи на стадии четвертьфиналов чемпионатов мира (в игровое время)

12 голов

  • 1954: Австрия – Швейцария – 7:5

8 голов

  • 1966: Португалия – КНДР – 5:3
  • 1938: Швеция – Куба – 8:0

6 голов

  • 1970: Бразилия – Перу – 4:2
  • 1954: Венгрия – Бразилия – 4:2
  • 1954: Уругвай – Англия – 4:2

5 голов

  • 1998: Бразилия – Дания – 3:2
  • 1994: Бразилия – Нидерланды – 3:2
  • 1990: Англия – Камерун – 3:2
  • 1970: Италия – Мексика – 4:1
  • 1970: ФРГ – Англия – 3:2
  • 1934: Чехословакия – Швейцария – 3:2
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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