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  4. Сапронов сравнил Костюк и Свитолину и сказал, кто из них сильнее
WTA
09 июля 2026, 12:22 | Обновлено 09 июля 2026, 13:21
1588
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Сапронов сравнил Костюк и Свитолину и сказал, кто из них сильнее

Спортивный инвестор считает, что Марта будет чаще побеждать свою соотечественницу

09 июля 2026, 12:22 | Обновлено 09 июля 2026, 13:21
1588
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Сапронов сравнил Костюк и Свитолину и сказал, кто из них сильнее
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины, спортивный инвестор Юрий Сапронов сравнил уровень двух именитых теннисисток – Марты Костюк и Элины Свитолиной:

«Кто сильнее? Трудно сказать. В перспективе – безусловно Костюк, ведь она выиграла у Элины чисто. Пожалуй, пришло время, когда она будет побеждать Элину. Это читалось, 24 года и почти 32 – довольно большая разница.

Достигнет ли Марта больше, чем Свитолина – посмотрим, «шлемы» у нас еще никто не выигрывал. Элина была третьей ракеткой мира, Марта уже в десятке, это отличный результат.

Сильнее или нет? Не знаю. Они находятся в очень хороших отношениях, прекрасно общаются, являются подругами и вместе тянут сборную в Кубке Билли Джин Кинг.

Для меня Элина ближе, но, думаю, я достаточно объективный. Элина не будет сдаваться. Это не тот характер, мы знаем. Конечно, если будут случаться матчи между ними, за этим будет крайне интересно понаблюдать.

Я бы очень хотел посмотреть еще не один такой поединок», – признался Сапронов.

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Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Костюк ще не в десятці. Для цього їй потрібно сьогодні перемагати Носкову
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