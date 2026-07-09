Сапронов сравнил Костюк и Свитолину и сказал, кто из них сильнее

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины, спортивный инвестор Юрий Сапронов сравнил уровень двух именитых теннисисток – Марты Костюк и Элины Свитолиной:

«Кто сильнее? Трудно сказать. В перспективе – безусловно Костюк, ведь она выиграла у Элины чисто. Пожалуй, пришло время, когда она будет побеждать Элину. Это читалось, 24 года и почти 32 – довольно большая разница.

Достигнет ли Марта больше, чем Свитолина – посмотрим, «шлемы» у нас еще никто не выигрывал. Элина была третьей ракеткой мира, Марта уже в десятке, это отличный результат.

Сильнее или нет? Не знаю. Они находятся в очень хороших отношениях, прекрасно общаются, являются подругами и вместе тянут сборную в Кубке Билли Джин Кинг.

Для меня Элина ближе, но, думаю, я достаточно объективный. Элина не будет сдаваться. Это не тот характер, мы знаем. Конечно, если будут случаться матчи между ними, за этим будет крайне интересно понаблюдать.

Я бы очень хотел посмотреть еще не один такой поединок», – признался Сапронов.