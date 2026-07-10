Ламин Ямаль нашел идеального форварда для Барселоны в новом сезоне

Вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мнением о потенциальном трансфере нападающего «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

«Матрасники» отклонили первое предложение «Барселоны» в размере 100 миллионов евро, но каталонский клуб планирует сделать второе после завершения чемпионата мира.

«Мы все ждем его в «Барселоне» с распростертыми объятиями. Я считаю, что Альварес является тем игроком, который идеально соответствует стилю игры каталонского клуба.

Он является одним из лучших футболистов мира, поэтому я надеюсь, что он присоединится к нам», – признался испанец.

Альварес присоединился к мадридской команде из английского «Манчестер Сити» летом 2024 года за 75 миллионов евро. С тех пор форвард провел 106 матчей, забил 49 голов и сделал 17 ассистов.