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Испания
10 июля 2026, 11:47 | Обновлено 10 июля 2026, 12:16
1024
0

Ламин Ямаль нашел идеального форварда для Барселоны в новом сезоне

Вингер сборной Испании ждет трансфера аргентинского нападающего Хулиана Альвареса

10 июля 2026, 11:47 | Обновлено 10 июля 2026, 12:16
1024
0
Ламин Ямаль нашел идеального форварда для Барселоны в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мнением о потенциальном трансфере нападающего «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

«Матрасники» отклонили первое предложение «Барселоны» в размере 100 миллионов евро, но каталонский клуб планирует сделать второе после завершения чемпионата мира.

«Мы все ждем его в «Барселоне» с распростертыми объятиями. Я считаю, что Альварес является тем игроком, который идеально соответствует стилю игры каталонского клуба.

Он является одним из лучших футболистов мира, поэтому я надеюсь, что он присоединится к нам», – признался испанец.

Альварес присоединился к мадридской команде из английского «Манчестер Сити» летом 2024 года за 75 миллионов евро. С тех пор форвард провел 106 матчей, забил 49 голов и сделал 17 ассистов.

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Барселона Ламин Ямаль Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Mundo Deportivo
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