Ламин Ямаль нашел идеального форварда для Барселоны в новом сезоне
Вингер сборной Испании ждет трансфера аргентинского нападающего Хулиана Альвареса
Вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мнением о потенциальном трансфере нападающего «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.
«Матрасники» отклонили первое предложение «Барселоны» в размере 100 миллионов евро, но каталонский клуб планирует сделать второе после завершения чемпионата мира.
«Мы все ждем его в «Барселоне» с распростертыми объятиями. Я считаю, что Альварес является тем игроком, который идеально соответствует стилю игры каталонского клуба.
Он является одним из лучших футболистов мира, поэтому я надеюсь, что он присоединится к нам», – признался испанец.
Альварес присоединился к мадридской команде из английского «Манчестер Сити» летом 2024 года за 75 миллионов евро. С тех пор форвард провел 106 матчей, забил 49 голов и сделал 17 ассистов.
🚨🚨🕷️ Lamine Yamal on Julián Álvarez:— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026
“We wait for him at Barça with open arms. Julián for sure is that kind of player everyone wants to play with… he’s absolutely perfect for Barça style”.
“He’s a top player, we all know that. I hope he joins”, told @mundodeportivo 🔵🔴 pic.twitter.com/FqvWbT1kyg
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