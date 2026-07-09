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Чемпионат мира
09 июля 2026, 10:39 | Обновлено 09 июля 2026, 10:45
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В ФИФА отреагировали на скандальную победу сборной Аргентины на ЧМ-2026

Пьерлуиджи Коллина разобрал два скандальных эпизода в противостоянии с Египтом

09 июля 2026, 10:39 | Обновлено 09 июля 2026, 10:45
265
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В ФИФА отреагировали на скандальную победу сборной Аргентины на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины по футболу
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Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина разобрал спорные эпизоды матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором сборная Аргентины одолела Египет (3:2).

В одном из моментов гол египтян не засчитали из-за нарушения правил в атаке, а в конце встречи в ворота аргентинцев не был назначен пенальти после нарушения правил на Мохамеде Салахе.

«Обычно во время соревнований мы предпочитаем не акцентировать внимание на конкретных инцидентах. Однако мы хотели бы прояснить один вопрос, вызвавший споры.

После каждого забитого гола система VAR проверяет фазу владения мячом в атаке (APP). Если в ходе атаки выявляется нарушение, которое, по мнению VAR, повлияло на гол, система рекомендует провести видеоповтор на поле.

Нет установленных ограничений ни по расстоянию от ворот, ни по времени между инцидентом и голом. В матче Аргентина – Египет 19-й номер сборной Египта Марван Аттия явно наступил на ногу шестому номеру сборной Аргентины Лисандро Мартинесу.

Нарушение есть нарушение. Независимо от того, кажется ли нарушение «очевидным». Если судья не увидел этого на поле, VAR может вмешаться.

Аналогично, если в ходе атаки, что привела к голу, не было выявлено нарушения, VAR сообщит об этом арбитру. Это и произошло в конце матча сборной Аргентины.

Арбитр и VAR посчитали обычным футбольным контактом взаимодействие между 10-м номером Египта Мохамедом Салахом и 10-м номером Аргентины Хулианом Альваресом», – сообщили на официальном сайте ФИФА.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу Пьерлуиджи Коллина ФИФА
Николай Тытюк Источник: ФИФА
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Комментарии 1
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Іншими словами, синьйор Колліна усім дав зрозуміти, що порушення було, але "...арбітр і VAR вважають...". Чи тут подали неправильний переклад?
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