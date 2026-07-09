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  4. КОСТЮК: «Я нервничала, когда выходила на корт, и не знала, как пойдет матч»
Уимблдон
09 июля 2026, 06:57 |
246
0

КОСТЮК: «Я нервничала, когда выходила на корт, и не знала, как пойдет матч»

Марта в эфире Tennis Channel прокомментировала победу над Жасмин Паолини

09 июля 2026, 06:57 |
246
0
КОСТЮК: «Я нервничала, когда выходила на корт, и не знала, как пойдет матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк посетила студию Tennis Channel после поебды над Жасмин Паолини и выхода в полуфинал Уимблдона-2026:

– Марта, поздравляю. Это было выступление мечты. Что позволило вам сыграть так в такой момент?

– Хороший вопрос. Не думаю, что у меня есть на него ответ. Я очень нервничала, когда выходила на этот корт, и вообще не знала, как пойдет матч. Перед выходом я сказала своему тренеру Сандре: «Я не представляю, как пройдет этот матч. Я очень нервничаю, потому что он может пойти как угодно». Я просто хотела выйти, начать матч и посмотреть, куда он приведет. Но, конечно, это был отличный матч для меня.

– Вы отлично играете, у вас был сильный турнир в Париже. Почему вы все равно нервничали?

– Я нервничаю перед каждым матчем. Это нормально. Я выступаю перед людьми. На меня смотрят тысячи зрителей, и я не хочу их подвести. Я хочу играть в хороший теннис, хочу, чтобы людям нравилось. И даже если ты занимаешься этим много лет, ты все равно не знаешь, сможешь ли сделать это именно сегодня. А здесь еще и большой момент – первый матч на Центральном корте. Поэтому я нервничала еще больше.

– Что делает Центральный корт таким особенным?

– Мне уже задавали этот вопрос, так что отвечаю снова. Наверное, тишина, когда ты играешь. Я не чувствовала такого ни на одном другом центральном корте. И, конечно, королевская ложа. Она действительно выглядит как королевская ложа. Сандра сказала мне: «У тебя есть 15 секунд за сет, чтобы посмотреть на королевскую ложу и увидеть, кто там сидит».

Но я этого не сделала. После первого сета я подумала: «Окей, я не использовала свои 15 секунд, могу сделать это сейчас». А потом сказала себе: «Нет, я не буду этого с собой делать. Я не буду туда смотреть». Королеву Камиллу я, конечно, видела. Но остальных – нет. Я просто знала, что она будет там. И все.

– Что из опыта Парижа может помочь вам здесь?

– Я вышла в полуфинал и там, и здесь. Но это очень разные турниры, разные покрытия. Мне кажется, каждый турнир несравним. Я просто хочу снова выйти на корт, показать хорошее шоу, наслаждаться тем, что я уже так долго здесь, и надеюсь остаться здесь до субботы.

– Вы говорили, что не связываете свою самоценность с теннисом. Когда вы проигрываете – это понятно. Но когда выигрываете, как не позволить себе слишком сильно взлететь?

– Когда я не привязываю свою ценность к результатам, я просыпаюсь и ложусь спать одинаково. Конечно, после поражения все немного иначе. Но я стараюсь думать не о результате, а о том, как могу стать лучше – как человек и как игрок. В конце концов, результат теннисного матча не настолько важен. Вот и все.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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