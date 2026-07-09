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  4. С выходом в 1/2 финала Уимблдона Костюк покорилось несколько достижений
Уимблдон
09 июля 2026, 06:35 |
1054
0

С выходом в 1/2 финала Уимблдона Костюк покорилось несколько достижений

8 июля Марта уверенно переиграла Жасмин Паолини в четвертьфинале британского слэма

09 июля 2026, 06:35 |
1054
0
С выходом в 1/2 финала Уимблдона Костюк покорилось несколько достижений
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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8 июля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Жасмин Паолини в четвертьфинале Уимблдонского турнира 2026.

Костюк стала второй украинкой после Элины Свитолиной (2019, 2023), которая сумела добраться до полуфинала Уимблдона.

Для Марты это будет второй полуфинал на турнирах Grand Slam. В июне она добралась до этой стадии на Ролан Гаррос, где уступила Мирре Андреевой.

Костюк вышла в полуфинал двух последних мейджоров – в своих предыдущих 24 выступлениях в основных сетках турниров этой серии она ни разу не добиралась до этой стадии.

Марта впервые в карьере одержала 10 побед в основной сетке Grand Slam за один календарный год: пять на Ролан Гаррос и пять на Уимблдоне. На Australian Open украинка проиграла Эльзе Жакемо в первом раунде.

Официальный X(Twitter)-аккаунт Уимблдона также сообщил о интересном игровом достижении Марты – у Костюк теперь 300 виннеров за карьеру на травяном мейджоре.

Костюк проведет 12 полуфинал на уровне Тура за карьеру (6–5) и пятый в 2026 году (3–1). В этом сезоне Марта стала чемпионкой грунтовых соревнований WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде.

Со старта грунтового сезона у Костюк 21 победа в 22 матчах. Единственное поражение – от Андреевой в полуфинале Ролан Гаррос.

Поединок Костюк и Носковой в 1/2 финала Уимблдона состоится 9 июля (17:00 по Киеву). Ранее Марта играла против Линды лишь один раз – победа в четвертьфинале тысячника в Мадриде.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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