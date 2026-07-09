Стартует стадия 1/4 финала ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф
Осталось 8 претендентов на главный трофей мирового футбола
Вечером 9 июля стартует стадия 1/4 финала чемпионата мира 2026.
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
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За 4 дня было сыграно 8 матчей стадии 1/8 финала. По их результатам осталось 8 претендентов на главный трофей мирового футбола.
Вечером 9 июля в четвертьфинале сыграют: Франция – Марокко. На 10 июля запланирован матч: Испания – Бельгия
В ночь с 11 на 12 июля пройдут поединки: Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария.
Чемпионат мира 2026 по футболу
США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026
Пары 1/4 финала
- 09.07. 23:00. Франция – Марокко
- 10.07. 22:00. Испания – Бельгия
- 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
- 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария
Результаты 1/8 финала
- 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
- 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1
- 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2
- 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3
- 06.07. 22:00. Португалия – Испания – 0:1
- 07.07. 03:00. США – Бельгия – 1:4
- 07.07. 19:00. Аргентина – Египет – 3:2
- 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. 4:3)
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