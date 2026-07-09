Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стартует стадия 1/4 финала ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф
Чемпионат мира
09 июля 2026, 19:07 | Обновлено 09 июля 2026, 19:26
405
0

Стартует стадия 1/4 финала ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф

Осталось 8 претендентов на главный трофей мирового футбола

09 июля 2026, 19:07 | Обновлено 09 июля 2026, 19:26
405
0
Стартует стадия 1/4 финала ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​​​Вечером 9 июля стартует стадия 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За 4 дня было сыграно 8 матчей стадии 1/8 финала. По их результатам осталось 8 претендентов на главный трофей мирового футбола.

Вечером 9 июля в четвертьфинале сыграют: Франция – Марокко. На 10 июля запланирован матч: Испания – Бельгия

В ночь с 11 на 12 июля пройдут поединки: Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария.

Чемпионат мира 2026 по футболу

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

Пары 1/4 финала

  • 09.07. 23:00. Франция – Марокко
  • 10.07. 22:00. Испания – Бельгия
  • 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
  • 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

Результаты 1/8 финала

  • 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
  • 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1
  • 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2
  • 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3
  • 06.07. 22:00. Португалия – Испания – 0:1
  • 07.07. 03:00. США – Бельгия – 1:4
  • 07.07. 19:00. Аргентина – Египет – 3:2
  • 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. 4:3)

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмолюк, встречай. Брентфорд подписал экс-игрока сборной Англии
ФИФА ужесточила наказание для защитника сборной Англии
Игрок сборной Мексики получил аттестат сразу после вылета с ЧМ
ЧМ-2026 по футболу статистические расклады календарь расписание эксклюзив выбор редакции сборная Марокко по футболу сборная Франции по футболу Франция - Марокко сборная Испании по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Теннис | 09 июля 2026, 08:39 1
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма

Украинка вышла в полуфинал престижного турнира

Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Теннис | 09 июля 2026, 18:15 14
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026

Каролина Мухова, держась за живот, вырвала победу у Коко Гауфф на супертай-брейке

Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Футбол | 09.07.2026, 00:03
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Бокс | 08.07.2026, 19:40
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Девушка Ямаля умоляет игрока выйти в финал, чтобы она услышала Бибера
Футбол | 09.07.2026, 18:19
Девушка Ямаля умоляет игрока выйти в финал, чтобы она услышала Бибера
Девушка Ямаля умоляет игрока выйти в финал, чтобы она услышала Бибера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ФИФА приняли решение по арбитру. Его нужно отстранить, это разочарование
В ФИФА приняли решение по арбитру. Его нужно отстранить, это разочарование
08.07.2026, 01:32 5
Футбол
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 64
Теннис
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
08.07.2026, 09:42 1
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
08.07.2026, 04:35 7
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 11
Бокс
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
09.07.2026, 15:18 29
Теннис
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
07.07.2026, 21:15 104
Футбол
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
08.07.2026, 10:09 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем