Стартует стадия 1/4 финала ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф

​​​Вечером 9 июля стартует стадия 1/4 финала чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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За 4 дня было сыграно 8 матчей стадии 1/8 финала. По их результатам осталось 8 претендентов на главный трофей мирового футбола.

Вечером 9 июля в четвертьфинале сыграют: Франция – Марокко. На 10 июля запланирован матч: Испания – Бельгия

В ночь с 11 на 12 июля пройдут поединки: Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария.

Чемпионат мира 2026 по футболу

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

Пары 1/4 финала

09.07. 23:00. Франция – Марокко

10.07. 22:00. Испания – Бельгия

12.07. 00:00. Норвегия – Англия

12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

Результаты 1/8 финала

04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3

– 0:3 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1

– 0:1 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2

– 1:2 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3

– 2:3 06.07. 22:00. Португалия – Испания – 0:1

– 0:1 07.07. 03:00. США – Бельгия – 1:4

– 1:4 07.07. 19:00. Аргентина – Египет – 3:2

– Египет – 3:2 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. 4:3)

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