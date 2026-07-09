ЧМ-2026. Стадия 1/4 финала, 9 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 июля видеотрансляцию матча плей-офф чемпионата мира 2026
Вечером 9 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединка 1/4 финала на мундиале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут один матч стадии 1/4 финала: 23:00. Франция – Марокко.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/4 финала, 9–11 июля 2026
- 09.07. 23:00. Франция – Марокко
- 10.07. 22:00. Испания – Бельгия
- 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
- 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
09.07. 23:00. Франция – Марокко
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