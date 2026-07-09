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Чемпионат мира
09 июля 2026, 19:14 | Обновлено 09 июля 2026, 19:49
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ЧМ-2026. Стадия 1/4 финала, 9 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 июля видеотрансляцию матча плей-офф чемпионата мира 2026

09 июля 2026, 19:14 | Обновлено 09 июля 2026, 19:49
107
0
ЧМ-2026. Стадия 1/4 финала, 9 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​​​Вечером 9 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/4 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут один матч стадии 1/4 финала: 23:00. Франция – Марокко.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/4 финала, 9–11 июля 2026

  • 09.07. 23:00. Франция – Марокко
  • 10.07. 22:00. Испания – Бельгия
  • 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
  • 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

09.07. 23:00. Франция – Марокко

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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