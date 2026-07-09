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09 июля 2026, 03:12 | Обновлено 09 июля 2026, 03:16
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0

ФОТО. Как Украина U-19 сражалась с Германией в полуфинале Евро-2026

Сине-желтая команда пропустила на 90+1 минуте и проиграла ключевой матч

09 июля 2026, 03:12 | Обновлено 09 июля 2026, 03:16
97
0
ФОТО. Как Украина U-19 сражалась с Германией в полуфинале Евро-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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8 июля в 21:00 сборная Украины U-19 провела полуфинальный матч чемпионата Европы 2026 U-19, который проходит в Уэльсе.

На стадионе Рейскорс Граунд в Рексеме соперником сине-желтых стала сборная Германии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В концовке первого тайма команды обменялись забитыми мячами. Сначала отличился украинец Виталий Глют, однако вскоре Отто Штанге восстановил равновесие (1:1).

Развязка наступила в компенсированное время. На 90+1-й минуте Франсис Оньека принес сборной Германии победу со счетом 2:1 и вывел свою команду в финал турнира.

В другом полуфинальном поединке, который состоялся в Денби, сборная Испании обыграла Хорватию со счетом 3:0.

Финальный матч Евро-2026 U-19 пройдет 11 июля в Рексеме, за трофей поспорят сборные Испании и Германии.

🏆 Чемпионат Европы 2026 U-19

Полуфинал. 8 июля 2026. Рексем (Уэльс). Рейскорс Граунд

21:00. Украина U-19 – Германия U-19 – 1:2

Голы: Виталий Глют, 43 – Отто Штанге, 45+1, Франсис Оньека, 90+1

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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