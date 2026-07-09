ФОТО. Как Украина U-19 сражалась с Германией в полуфинале Евро-2026
Сине-желтая команда пропустила на 90+1 минуте и проиграла ключевой матч
8 июля в 21:00 сборная Украины U-19 провела полуфинальный матч чемпионата Европы 2026 U-19, который проходит в Уэльсе.
На стадионе Рейскорс Граунд в Рексеме соперником сине-желтых стала сборная Германии U-19.
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В концовке первого тайма команды обменялись забитыми мячами. Сначала отличился украинец Виталий Глют, однако вскоре Отто Штанге восстановил равновесие (1:1).
Развязка наступила в компенсированное время. На 90+1-й минуте Франсис Оньека принес сборной Германии победу со счетом 2:1 и вывел свою команду в финал турнира.
В другом полуфинальном поединке, который состоялся в Денби, сборная Испании обыграла Хорватию со счетом 3:0.
Финальный матч Евро-2026 U-19 пройдет 11 июля в Рексеме, за трофей поспорят сборные Испании и Германии.
🏆 Чемпионат Европы 2026 U-19
Полуфинал. 8 июля 2026. Рексем (Уэльс). Рейскорс Граунд
21:00. Украина U-19 – Германия U-19 – 1:2
Голы: Виталий Глют, 43 – Отто Штанге, 45+1, Франсис Оньека, 90+1
Видео голов и обзор матча
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