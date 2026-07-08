Тренер Университати рассказал, как остановить Динамо в Лиге Европы

Главный тренер «Университати» Клуж Кристиано Бергоди нашел противодействие киевскому «Динамо» на матч первого раунда квалификации Лиги Европы-2026/27.

Подопечные Бергоди планируют действовать компактно, чтобы не оставлять сопернику свободного пространства. В случае открытого футбола Кристиано ожидает, что его команда проиграет.

– Можно ли что-то противопоставить этой команде?

– Им можно противодействовать, если мы будем играть компактно. Если попытаться сыграть с ними в открытый футбол, победить будет крайне тяжело. У них мастеровитые исполнители, Шапаренко и Пихалёнок обладают отличной техникой, хорошо знают командные маршруты...

Мы видели их матчи и с «Рапидом», и с ЛАСКом, и с «Жилиной», поэтому прекрасно понимаем, что они собой представляют. Кроме того, в прошлом сезоне они очень хорошо реализовывали стандартные положения – забили так 14 голов, из них 13 после угловых.

Первый матч между клубами состоится 9 июля в Люблине, начало – в 20:00 по киевскому времени.