Игроки сборной Мексики отказались от роскошного подарка

Сборная Мексики вернула коллекцию часов Rolex стоимостью около 1 млн долларов после того, как правила ФИФА запретили игрокам и персоналу принимать столь дорогие подарки.

Часы команде подарил блогер Stevewilldoit перед матчем плей-офф чемпионата мира против Эквадора. По его словам, стоимость отдельных моделей составляла от 30 000 до 90 000 долларов.

Однако статья 21 Кодекса этики ФИФА разрешает принимать только символические подарки, чтобы избежать конфликта интересов. После консультаций Федерация футбола Мексики сообщила, что игроки и тренерский штаб по взаимному согласию вернули часы их владельцу.

При этом блогер продолжил поддерживать команду и, по сообщениям СМИ, поставил 2 млн долларов на победу Мексики над Эквадором, заработав около 1 млн долларов после успешного исхода матча.

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