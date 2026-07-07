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Азартные игры
07 июля 2026, 23:16 |
617
0

Букмекер принял неожиданное решение после провала сборной Бразилии

Superbet вернет все ставки на победу национальной команды

07 июля 2026, 23:16 |
617
0
Букмекер принял неожиданное решение после провала сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Superbet объявил о возврате всех долгосрочных ставок на победу сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 после неожиданного вылета команды в 1/16 финала.

Бразилия завершила выступление 5 июля, уступив Норвегии со счетом 1:2. После матча оператор подтвердил, что все ставки на рынок «Бразилия станет чемпионом мира» будут аннулированы, а клиентам автоматически вернут полную сумму.

В компании заявили, что акция отражает стремление укреплять доверие клиентов и обеспечивать положительный пользовательский опыт даже после раннего вылета национальной команды.

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Александр Гринник Источник
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