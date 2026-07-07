Перерывы на питье на ЧМ резко увеличили интерес к букмекерским сайтам
Поисковые запросы к спонсорам трансляций в Аргентине выросли на 149%
Исследование аргентинской консалтинговой компании Novarum показало, что интерес к букмекерским конторам, спонсирующим трансляции чемпионата мира, резко возрастает во время перерывов на питье.
Анализ поисковых запросов Google Trends во время матча Аргентина – Австрия 22 июня показал, что наибольший рост зафиксировали Betano и BetWarrior. Во время первого перерыва интерес к Betano увеличился на 61%, а во время второго – на 149%, достигнув максимального значения в Google Trends.
По мнению Novarum, перерывы на питье стали эффективным инструментом привлечения аудитории на сайты букмекерских компаний. Исследование также показало, что у спонсоров трансляций поисковые запросы резко возрастали сразу после появления рекламы, тогда как у брендов без спонсорского статуса основной приток интереса сохранялся во время перерыва между таймами.
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