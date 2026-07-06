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Азартные игры
06 июля 2026, 21:26 |
552
0

Матч между Норвегией и Бразилией на ЧМ установил исторический рекорд

Около 350 тысяч клиентов норвежского оператора Norsk Tipping сделали ставки на игру

06 июля 2026, 21:26 |
552
0
Матч между Норвегией и Бразилией на ЧМ установил исторический рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine
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Матч 1/8 финала чемпионата мира между Норвегией и Бразилией стал самым популярным событием в истории норвежского государственного оператора Norsk Tipping. Около 350 тыс. клиентов сделали ставки на эту встречу, что стало новым рекордом компании.

Предыдущий рекорд также был установлен на текущем турнире – матч Норвегии против Франции на групповом этапе привлек около 250 тыс. участников.

По данным Norsk Tipping, матч Норвегия – Бразилия также установил рекорд по общему объему ставок, хотя точную сумму оператор не раскрыл. Многие клиенты ставили на победу сборной Норвегии еще до начала игры.

Всего с начала чемпионата мира ставки на матчи через Norsk Tipping сделали около 600 тыс. клиентов, что свидетельствует о рекордном интересе к выступлению национальной сборной.

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Александр Гринник Источник
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