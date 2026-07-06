Матч между Норвегией и Бразилией на ЧМ установил исторический рекорд

Матч 1/8 финала чемпионата мира между Норвегией и Бразилией стал самым популярным событием в истории норвежского государственного оператора Norsk Tipping. Около 350 тыс. клиентов сделали ставки на эту встречу, что стало новым рекордом компании.

Предыдущий рекорд также был установлен на текущем турнире – матч Норвегии против Франции на групповом этапе привлек около 250 тыс. участников.

По данным Norsk Tipping, матч Норвегия – Бразилия также установил рекорд по общему объему ставок, хотя точную сумму оператор не раскрыл. Многие клиенты ставили на победу сборной Норвегии еще до начала игры.

Всего с начала чемпионата мира ставки на матчи через Norsk Tipping сделали около 600 тыс. клиентов, что свидетельствует о рекордном интересе к выступлению национальной сборной.