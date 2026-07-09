Легенда Динамо: «Простит ли Суркис Костюку фиаско в Лиге Европы?»

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Максим Шацких оценил перспективы «бело-синих» в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится 9 июля.

Подопечные Игоря Костюка сыграют против румынской «Университати», а победитель двухматчевого противостояния станет соперником греческого клуба ПАОК.

«Очень непросто сказать, кто фаворит в этом противостоянии в целом, потому что для меня румынский клуб откровенно темная лошадка... Однако если «Динамо» намерено проходить в основной раунд Лиги Европы, такую ​​команду они должны обыгрывать. Это даже не обсуждается.

«Университатя» Клуж – это не «Стяуа», «Рапид» или «Динамо» Бухарест, хоть клуб из столицы Румынии уже далеко не тот, да и киевское «Динамо» уже далеко не то... К величайшему сожалению.

Два матча против «Университати» на сегодня точно будут самыми важными в карьере Костюка. Определенный экзамен, потому что в команде он уже не месяц, а больше полугода.

Где еще набираться опыта, как не в еврокубках? Простит ли ему президент клуба Игорь Суркис фиаско в Лиге Европы? Этот вопрос не ко мне», – считает Шацких.