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Лига Европы
09 июля 2026, 11:37 | Обновлено 09 июля 2026, 12:29
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Легенда Динамо: «Простит ли Суркис Костюку фиаско в Лиге Европы?»

Максим Шацких оценил шансы киевского клуба в матче против румынской «Университати»

09 июля 2026, 11:37 | Обновлено 09 июля 2026, 12:29
526
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Легенда Динамо: «Простит ли Суркис Костюку фиаско в Лиге Европы?»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Максим Шацких оценил перспективы «бело-синих» в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится 9 июля.

Подопечные Игоря Костюка сыграют против румынской «Университати», а победитель двухматчевого противостояния станет соперником греческого клуба ПАОК.

«Очень непросто сказать, кто фаворит в этом противостоянии в целом, потому что для меня румынский клуб откровенно темная лошадка... Однако если «Динамо» намерено проходить в основной раунд Лиги Европы, такую ​​команду они должны обыгрывать. Это даже не обсуждается.

«Университатя» Клуж – это не «Стяуа», «Рапид» или «Динамо» Бухарест, хоть клуб из столицы Румынии уже далеко не тот, да и киевское «Динамо» уже далеко не то... К величайшему сожалению.

Два матча против «Университати» на сегодня точно будут самыми важными в карьере Костюка. Определенный экзамен, потому что в команде он уже не месяц, а больше полугода.

Где еще набираться опыта, как не в еврокубках? Простит ли ему президент клуба Игорь Суркис фиаско в Лиге Европы? Этот вопрос не ко мне», – считает Шацких.

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Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Максим Шацких Игорь Суркис Игорь Костюк
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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Щоб суперник не був темною конячкою - потрібно було прослідкувати за ним; хоча би подивитись за товарняками. Хоча би подивитись статистику товарняків: жодного забитого голу.
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