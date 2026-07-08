Букмекеры оценили шансы Динамо в первом матче против Университати

В четверг, 9 июля, на стадионе «Arena Lublin» в польском Люблине состоится матч киевского «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Подопечные Игоря Костюка сыграют против румынской «Университати» Клуж, игра начнется в 20:00. Победитель этого противостояния сыграет против греческого ПАОКа.

Накануне матча букмекеры оценили шансы украинской команды, которую считают фаворитом первой встречи. Вторая игра состоится через неделю, 16 июля.

Динамо Киев – 1,51

Ничья – 4,27

Университатя Клуж – 5,72

Однако, шансы «бело-синих» пробиться во второй раунд Лиги Европы по итогам двух матчей остаются на уровне соперника – 1,83 («Университатя») против 1,83 («Динамо»).

Во время подготовки к старту в еврокубках подопечные Игоря Костюка провели пять матчей на тренировочных сборах, в которых одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.