Букмекеры оценили шансы Динамо в первом матче против Университати
Поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы состоится в четверг, 9 июля
В четверг, 9 июля, на стадионе «Arena Lublin» в польском Люблине состоится матч киевского «Динамо» в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
Подопечные Игоря Костюка сыграют против румынской «Университати» Клуж, игра начнется в 20:00. Победитель этого противостояния сыграет против греческого ПАОКа.
Накануне матча букмекеры оценили шансы украинской команды, которую считают фаворитом первой встречи. Вторая игра состоится через неделю, 16 июля.
- Динамо Киев – 1,51
- Ничья – 4,27
- Университатя Клуж – 5,72
Однако, шансы «бело-синих» пробиться во второй раунд Лиги Европы по итогам двух матчей остаются на уровне соперника – 1,83 («Университатя») против 1,83 («Динамо»).
Во время подготовки к старту в еврокубках подопечные Игоря Костюка провели пять матчей на тренировочных сборах, в которых одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.
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