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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 19:48 |
747
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Известный футболист сделал большой шаг, перейдя в Динамо

Кристиано Бергоди – о нападающем киевлян

09 июля 2026, 19:48 |
747
0
Известный футболист сделал большой шаг, перейдя в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце
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Тренер румынского клуба «Университати» Клуж Кристиано Бергоди высказался о скандальном нападающем киевского «Динамо» Владиславе Бленуце.

– Что вы думаете о нападающем «Динамо» Владиславе Бленуце?

– Он сделал большой шаг, перейдя в «Динамо». Я никогда его не тренировал, поэтому мне сложно дать ему какую-то развернутую, подробную характеристику. Но это очень хороший игрок.

В прошлом сезоне Владислав фактически не получал игровой практики и забил только один гол в официальном матче.

На данный момент будущее нападающего остается неопределенным. Ранее сообщалось, что Игорь Костюк не рассчитывает на игрока и указал румыну на дверь.

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Университатя Клуж Кристиано Бергоди Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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