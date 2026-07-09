Известный футболист сделал большой шаг, перейдя в Динамо

Тренер румынского клуба «Университати» Клуж Кристиано Бергоди высказался о скандальном нападающем киевского «Динамо» Владиславе Бленуце.

– Что вы думаете о нападающем «Динамо» Владиславе Бленуце?

– Он сделал большой шаг, перейдя в «Динамо». Я никогда его не тренировал, поэтому мне сложно дать ему какую-то развернутую, подробную характеристику. Но это очень хороший игрок.

В прошлом сезоне Владислав фактически не получал игровой практики и забил только один гол в официальном матче.

На данный момент будущее нападающего остается неопределенным. Ранее сообщалось, что Игорь Костюк не рассчитывает на игрока и указал румыну на дверь.