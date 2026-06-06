Динамо решило указать на дверь двум футболистам

Киевское «Динамо» планирует серьезные изменения в линии атаки.

Как отмечает источник, в клубе не рассчитывают сразу на двух нападающих – панамца Эдуардо Герреро и румына Владислава Бленуце. Агенты обоих игроков ищут клубы для своих подопечных, которые смогут оформить полноценный трансфер.

В текущем сезоне Бленуце провел в чемпионате Украины по футболу семь матчей, не забив ни одного гола. В активе Герреро 23 матча и пять забитых голов.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.