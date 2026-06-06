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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 23:44 | Обновлено 06 июня 2026, 23:48
1893
6

Динамо решило указать на дверь двум футболистам

Команду покинут Эдуардо Герреро и Владислав Бленуце

06 июня 2026, 23:44 | Обновлено 06 июня 2026, 23:48
1893
6 Comments
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
ФК Динамо. Эдуардо Герреро
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Киевское «Динамо» планирует серьезные изменения в линии атаки.

Как отмечает источник, в клубе не рассчитывают сразу на двух нападающих – панамца Эдуардо Герреро и румына Владислава Бленуце. Агенты обоих игроков ищут клубы для своих подопечных, которые смогут оформить полноценный трансфер.

В текущем сезоне Бленуце провел в чемпионате Украины по футболу семь матчей, не забив ни одного гола. В активе Герреро 23 матча и пять забитых голов.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

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Эдуардо Герреро Владислав Бленуце Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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Комментарии 6
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жодного правдивого інсайду від цього каналу і автора цього не бачив.
і цей брехня
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+2
Ну на Гереро ще можна непогано заробити 
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0
Гереро я б залишив
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0
Навіть супермаркет АТБ набрав більше очок чим топ клуб "гранд" динамо
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-5
Навіть насіннєвий завод з Лебедина обійшов наше динамо
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-5
динамо зайняло ЧЕТВЕРТЕ місце у УПЛ
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-5
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