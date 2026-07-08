Стало известно, перейдет ли Зинченко в Полесье
Виктор Вацко опроверг такую версию
Футболист сборной Украины Александр Зинченко остался без клуба и покинул амстердамский «Аякс».
Одним из вариантов продолжения карьеры футболиста назвали житомирское «Полесье». Однако украинский журналист Виктор Вацко полностью опроверг такой вариант. Зинченко не вел никаких переговоров с руководством «волков».
Зинченко начинал сезон в составе английского «Ноттингем Форест», а во время зимнего трансферного окна покинул лондонский «Арсенал», который на тот момент владел его контрактом.
На протяжении своей карьеры футболист также выступал за донецкий «Шахтер», российскую «Уфу», нидерландский ПСВ, а также английские клубы «Манчестер Сити» и «Арсенал».
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