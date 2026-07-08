Стало известно, перейдет ли Зинченко в Полесье

Футболист сборной Украины Александр Зинченко остался без клуба и покинул амстердамский «Аякс».

Одним из вариантов продолжения карьеры футболиста назвали житомирское «Полесье». Однако украинский журналист Виктор Вацко полностью опроверг такой вариант. Зинченко не вел никаких переговоров с руководством «волков».

Зинченко начинал сезон в составе английского «Ноттингем Форест», а во время зимнего трансферного окна покинул лондонский «Арсенал», который на тот момент владел его контрактом.

На протяжении своей карьеры футболист также выступал за донецкий «Шахтер», российскую «Уфу», нидерландский ПСВ, а также английские клубы «Манчестер Сити» и «Арсенал».