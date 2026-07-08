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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 20:28 |
1339
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Стало известно, перейдет ли Зинченко в Полесье

Виктор Вацко опроверг такую версию

08 июля 2026, 20:28 |
1339
1 Comments
Стало известно, перейдет ли Зинченко в Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Футболист сборной Украины Александр Зинченко остался без клуба и покинул амстердамский «Аякс».

Одним из вариантов продолжения карьеры футболиста назвали житомирское «Полесье». Однако украинский журналист Виктор Вацко полностью опроверг такой вариант. Зинченко не вел никаких переговоров с руководством «волков».

Зинченко начинал сезон в составе английского «Ноттингем Форест», а во время зимнего трансферного окна покинул лондонский «Арсенал», который на тот момент владел его контрактом.

На протяжении своей карьеры футболист также выступал за донецкий «Шахтер», российскую «Уфу», нидерландский ПСВ, а также английские клубы «Манчестер Сити» и «Арсенал».

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Александр Зинченко Полесье Житомир Виктор Вацко трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
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Олійченку стало відомо, про що подумав Вацко. 👏👏👏
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