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08 июля 2026, 20:37 |
486
0

МИХАЙЛЕНКО: «Поэтому украинские футболисты играют шаблонно, без фантазии»

Зацикленность на результате в детском футболе сдерживает развитие молодежи

08 июля 2026, 20:37 |
486
0
МИХАЙЛЕНКО: «Поэтому украинские футболисты играют шаблонно, без фантазии»
УАФ. Дмитрий Михайленко
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Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко объяснил, с чем, по его мнению, связаны проблемы детско-юношеского футбола в Украине.

– На юношеском уровне мы на протяжении всего периода независимости остаемся конкурентоспособными, у нас есть достижения на европейском и мировом уровнях, и ваша работа со сборными ваших возрастных групп, в том числе, это подтверждает. Почему исторически в национальную команду, в команды высшего уровня, попадает так мало игроков? У вас есть простой ответ на этот вопрос?

– Нам нужно менять некоторые вещи в юношеском футболе. Это касается как тренировочного процесса в целом, так и конкурентной среды.

Это не только наша проблема. Из того, что я сейчас слышу и вижу, итальянцы жалуются на это, немцы – что там недостаточно работают. Но ведь мы можем сравнивать, можем говорить откровенно: из-за того, что у нас игроки даже не в юношеском возрасте, а где-то в 10–11–12 лет играют на результат, мы теряем в развитии игроков.

На первом месте стоит результат, тренеры игроков 10–11–12 лет хотят выигрывать, и, к сожалению, мы теряем возможность развития, когда они должны спокойно работать с мячом, когда они должны проявлять свою фантазию, креативность.

Мы воспитываем футболистов… Испуганных – это плохое слово, не хочу его произносить, но игроков, скажем так, без фантазии, игроков, которые играют очень просто, ординарно, шаблонно.

На юношеском Евро-2026 команда Михайленко вышла из группы с первого места, обыграв Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0). В полуфинале турнира украинцы сыграют со сверстниками из Германии. Матч состоится в среду, 8 июля, и начнется в 21:00.

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19
Андрей Плыгун Источник: ВЗбирна
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